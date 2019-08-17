صلالة ـ العمانية: دشنت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار أمس وحدة الطب النووي بمركز طب وجراحة القلب بصلالة وذلك ضمن أعمال التطوير للخدمات الطبية بهدف تقديم رعاية طبية وصحية ذات جودة عالية لأفراد المجتمع.

رعى التدشين معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة بحضور معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار وعدد من المسؤولين.

واطلع معاليه والحضور على مرافق وحدة الطب النووي الذي يعتبر من أحدث التطورات في مجال الطب الحديث ويستخدم به أحدث تطبيقات التكنولوجيا في المجال الطبي.

وأكد عبدالمنعم بن يوسف بيت فرج اختصاصي اشعة بمركز طب وجراحة القلب بصلالة أن التشخيص بالطب النووي تعتبر وسيلة آمنة يتم من خلالها استخدام كمية قليلة من الإشعاع تقل في معظم الأحيان عن كمية الأشعاع في أقسام الأشعة التقليدية وهي غير مؤلمة وليست لها أعراض جانبية.

وأضاف: إن وحدة الطب النووي بمركز طب وجراحة القلب تعتبر ثاني وحدة للطب النووي تابعة لوزارة الصحة وثالث وحدة طب نووي في السلطنة.

كما قام معاليه بتدشين جناح التمريض الخاص بمستشفى السلطان قابوس بصلالة الذي يتكون من 16 غرفة ترقيد خاصة.

من جانب آخر قام معالي الدكتور وزير الصحة ومعالي السيد وزير الدولة ومحافظ ظفار بالاطلاع على مشروع مستشفى السلطان قابوس الجديد للتعرف على سير العمل بالمشروع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة يدشن وحدة الطب النووي وجناح التمريض الخاص بمستشفى السلطان قابوس بصلالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.