بلغت جوائزها مائة ألف ريال عماني

تكريم الفائزين في مسابقة مهرجان صلالة السياحي لحفظ القرآن الكريم

تغطية ـ عوض دهيش ورشيد مغراب:

أقيم حفل تكريم الفائزين في مسابقة مهرجان صلالة السياحي لحفظ القرآن الكريم 2019م والتي شهدت مشاركة كبيرة وواسعة بلغت أكثر من 400 مشارك من حفظة القرآن الكريم من كافة محافظات وولايات السلطنة وفي مستويات المسابقة الستة للقرآن الكريم.

رعى الحفل معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار بحضور سعادة سالم بن عوفيت عبدالله الشنفري رئيس بلدية ظفار ورئيس اللجنة المنظمة لمهرجان صلالة السياحي 2019م.

كما شهدت للعام الثاني على التوالي مشاركة فئة ذوى الاحتياجات الخاصة، وجاء التكريم اليوم للفائزين بعد أن تنافسوا بالمسابقة التي أقيمت علي مدار يومين من 12 الى 22 يوليو الماضي في مكتبة جامع السلطان قابوس بصلالة وسط أجواء الخريف الرائعة التي تساعد علي اقبال المشاركين علي المسابقة.

اشتمل حفل تكريم المتفوقين في مسابقة مهرجان صلالة السياحي لحفظ القرآن الكريم لعام 2019م على تلاوة القرآن الكريم وكلمة اللجنة المنظمة للمسابقة التي ألقاها سعود بن محمد الخالدي أوضح فيها أهمية وعظمة القرآن الكريم وقال: لقد فهمت الأمة العمانية هذا التوجيه الرباني فبنت حضارتها وتاريخها على الدعوة الى الله فأسست مدارسها الفكرية والثقافية والفقهية على التنوع مع اختلاف الرؤية بعيداً عن الخلاف، فكان العمانيون رسل خير وسلام أينما حلّو، وكان هدفهم خير الإنسانية بقيمهم الأصيلة وأخلاقهم الحميدة، يتعايشون مع الحضارات والثقافات بمنهج التسامح والتعايش،

ثم عرض مرئي (نبذة عن المسابقة) تلاه حوار مذيع الحفل المذيع الإعلامي عمر صعر مع الشيخ عبد الرب اليافعي، كما قدم المنشد العماني إبراهيم باعمر وصلة إنشادية، واختتم الحفل بتكريم الفائزين والمجيدين في المسابقة.

وفي ختام الحفل قام معالي السيد وزير الدولة ومحافظ ظفار يرافقه سعادة رئيس بلدية ظفار رئيس اللجنة لمهرجان صلالة السياحي بتكريم فريق التسجيل والتحكيم للمسابقة، ثم قدمت إدارة مهرجان صلالة السياحي 2019م هدية تذكارية لمعالي السيد راعي الحفل.

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فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2019م تتألق أمام زوار موسم الخريف

وسط الأجواء الاستثنائية التي تعيشها محافظة ظفار مع فرحة عيد الأضحى المبارك 1440هـ والجو البارد والمنعش وجماليات الطبيعة التي يرتادها الجميع هنا بأرض الأصالة صلالة عاصمة المصايف العربية 2019م أن يستمتع بكل هذه الأجواء الجميلة والمناشط المصاحبة لمهرجان صلالة السياحي 2019م بمركز البلدية الترفيهي والتي جعلت صلالة الخيار الأول لأغلب الزوار من داخل وخارج السلطنة.

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عقيل باعلوي: البرعة حدث هام في فعاليات مهرجان صلالة السياحي

من الفعاليات المميزة التي يحرص القائمون على مهرجان صلالة السياحي بتواجدها سنوياً أمام جمهور وزوار مهرجان صلالة السياحي وموسم الخريف الاستثنائي بمحافظة ظفار والتي تهدف الى التعريف والمحافظة على الموروث الشعبي العماني من خلال مسابقة فن البرعة الذي تشتهر به محافظة ظفار، حيث يعد فن البرعة من التراث غير المادي المسجل في منظمة اليونسكو والذي يشهد مشاركة كبيرة من الشباب سنوياً في هذا التنافس التراثي ضمن برامج (ليالي المهرجان) بمسرح المروج.

وحول هذا الفن والمسابقة كانت لنا هذه الوقفة مع عقيل بن علوي باعلوي عضو لجنة التحكيم لمسابقة البرعة الذي قال: إن البرعة أصبحت حدثاً هاماً في فعاليات مهرجان صلالة السياحي وبأكثر من مشهد شعبي، فنجدها تجسد عبر فرق الفنون العمانية المغناة المشاركة في المهرجان، وكذلك بطابع شعبي آخر على مسرح البحيرة.

واضاف : إن مسابقة فن البرعة تُعدُّ من الفعاليات الرئيسية التي يحرص الشباب على المشاركة فيها وما لفت نظري حول الشباب المشاركين أولاً حبهم لهذا الموروث وهذا هو الشيء المهم عندما تتوارث هذه الفنون وتنتقل من جيل لآخر فضلاً عن تفاوت الأعمار، فبعض الفرق صغار في السن وهو تأكيد على حب العماني لهويته دائماً وتقديمها للمقيمين وزوار موسم الخريف .

وقال باعلوي: إنّ المسابقة وبشكل سنوي بدأت تجذب كل الفئات من الصغار والشباب للمشاركة فيها وهذا ما جعل موضوع المستوى في تفاوت من فرقة إلى أخرى، كذلك فأن فن البرعة له مميزات وخصائص لابد من توفرها في المؤدي له بالرغم من تعدد البيئات العمانية بمحافظة ظفار لذا من الصعب جداً الحكم على مستوى أداء الفرق في هذا الفن كون هناك فرق مستواها عالي وأخرى متوسط.

وأضاف: قد يلاحظ المتابع والمشاهد لحلقات فن البرعة بتدني إيقاع مستوى المنافسة بين الفرق ومن وجهة نظري يعود ذلك لتقارب مستوى الفرق المشاركة في هذا المسابقة هذا العام عكس المواسم الماضية التي كانت المسابقة في بدايتها.

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تميز وتنوع في الفعاليات بمواقع المهرجان

التعدد و التنوع في فعاليات ومناشط وبرامج مهرجان صلالة السياحي 2019م يعد من اهم مميزات المهرجان حيث يشاهد الزائر هذ التتوع في مواقع المهرجان بمركز البلدية الترفيهي.

وبعد رحلة في أجواء الطبيعة والعيون والمواقع التاريخية والأثرية والحضارية يجد المواطن والمقيم وزوار محافظة ظفار محطة من الفرح والسرور والمعرفة والمشاركة والتفاعل والتناغم مع فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2019م التي يشهدها مركز البلدية الترفيهي والمواقع الخارجية الأخرى، حيث يكون جمهور المهرجان على موعد مع مجموعة من الفعاليات المتعددة والمتنوعة منها مسابقة مهرجان صلالة السياحي للمسرح الجماهيري 2019م للفرق المسرحية الأهلية العمانية بالمسرح الرئيسي بعرض (ألف حجارة) لفرقة صلالة الأهلية.

كما شهد مسرح المروج ضمن برنامج (ليالي المهرجان) منافسات مسابقة الأغنية الشعبية بمشاركة الفنان (حامد سعد).

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تميز وتألق ولاية محضة في مركز البلدية الترفيهي

مشاركة ولايات السلطنة في منافسات مسابقة الولايات هي الأبرز ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2019م، حيث تجسد كل ولاية موروثها الشعبي وفنونها التقليدية والممارسات والعادات والتقاليد الحياة.

وكان جمهور المهرجان موعد مع ولاية محضة، حيث شهد مسرح الولايات مشاركة ثرية لولاية محضة التي تشارك للعام الثالث بمسابقة الولايات وقدمت الولاية فنونها وعاداتها بحضور سعادة الشيخ سالم الكعبي عضو مجلس الشورى بولاية محضة وسعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار وأمام لجنة التحكيم التي تقيم الولايات على أساس أربعة عناصر وهم الفكرة وجدية المشاركة والفنون التقليدية والحرف والألعاب الشعبية، كما امتلأ مسرح الولايات بالجمهور الذي استمتع بعروض واللوحات التي تقدمها الولاية وولاية محضة هي إحدى ولايات محافظة البريمي تتميز بموقعها المتميز وتشتهر بكونها ولاية زراعية ويتمثل ذلك في شعار الولاية الذي يعبر عن سنبلة قمح وتعتبر الزراعة مصدر دخل وفير لأبنائها بجانب بعض الحرف التقليدية.

فقرات ولوحات تراثية

كل ولاية من ولايات السلطنة المشاركة في مثل هذه المنافسة التقليدية الشعبية التراثية تسعى جاهدة لإبراز ما تتميز به من المفردات تاريخية وتراثية وحضارية ومعلومات عن الولاية، تضم الولاية كغيرها من ولايات السلطنة عددا من القلاع والحصون تدل على عراقة تاريخ هذه الولاية من أهمها وأشهرها حصن بيت الند الذي يقع بمركز الولاية والذي تم ترميمه مؤخراً، ومن أشهر أفلاج الولاية: فلج محضة، وفلج الخطوة، وفلج نوي، وفلج الخضراء، كما إن بالولاية مناطق سياحية وأودية شهيرة تعتبر منطقة جذب سياحي لزوارها من داخل السلطنة وخارجها.

تنوع في الموروث

جاءت مشاركة ولاية محضة مختلفة تماماً عن مشاركاتها في السنوات الماضية من حيث كم الفعاليات والمفردات التراثية الفريدة وعدد المشاركين الذين تجاوزوا 200 مشارك من أبناء الولاية الصغار والشباب والكبار من الجنسين الذين جسدوا الموروث الشعبي علي أرض الواقع امام زوار مهرجان صلالة السياحي، وبدأت لوحات ولاية محضة بقصائد شعرية بعنوان:(حكيم الأرض) ثم فن مهد الطفل وفن الهنبل وفن العزي والرزقة والعيالة .. وغيرها من اللوحات الفنية المتميزة، كما شاركت المرأة تمثلت في جمعية المرأة العمانية برئاسة رئيسة الجمعية شيخة السريحي قدمن عضوات الجمعية العديد من الحرف التقليدية والأكلات الشعبية التي تشتهر بها الولاية عن مشاركة الولاية قال عضو لجنة تنظيم مشاركة الولاية عبدالرحمن عبدالعزيز الكعبي: حرصنا هذا العام على المشاركة بجهد كبير وأميز من المشاركات السابقة وتمثل مشاركة الولاية في عرض البيئات بكل عاداتها وفنونها مثل: البيئة الزراعية والبيئة البدوية، كما يوجد عرض لركن المزروعات الذي يحتوي على 49 صنفاً من المزروعات التي تشتهر بها الولاية وقدمنا الحرف التقليدية مثل: السعفيات والجلود وصناعة التمور بكل أنواعها وركن صناعة العسل وصناعة الحناء ونقشها والفخاريات وصناعة المناديس والمصنوعات الخشبية كما يوجد ركن التصوير الذي يضم صوراً لمعالم الولاية وصوراً لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وأيضاً ركناً للمخطوطات والوثائق القديمة الخاصة بالولاية، وحرصنا أيضاً على تواجد ركن صناعات لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يحتوي على العديد من الصناعات، وأيضاً ركن المبادرات المجتمعية متمثلة في لجنة تطوير فلج محضة حيث يقدمون نبذة عن الاعمال التي قاموا بها في تطوير الفلج، كما تقدم الولاية هذا العام ذبح الأضحية وأيضا طحن البر(القمح) لأن الولاية تشتهر بزراعة القمح كما قدم أبناء الولاية عدا من الألعاب الشعبية مثل الرام وهوب الشاوف.

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تفاعل كبير في اختتام فعاليات (عيدكم في طاقة)

اختتمت فعاليات ومناشط (عيدكم في طاقة) والذي شهد تفاعلاً كبيراً من قبل المواطنين والمقيمين وزوار موسم الخريف الاستثنائي الرائع الجميل بكل مفرداته الطبيعية والجمالية والتراثية والحضارية وتنوع الطقس المفعم بالرذاذ المنعش .

حيث اقبل الزوار على فعاليات (عيدكم في طاقة) والذي نظمته المديرية العامة للسياحة بمحافظة ظفار بالتعاون مع جمعية المرأة العمانية بولاية طاقة خلال أيام عيد الأضحى المبارك ،حيث استطاع القائمون والمنظمون للفعاليات التي تنوعت بين ثقافية وترفيهية ورياضية وفنية ومسابقات ان يلبوا مختلف الاذواق لكافة الأعمار ومختلف الشرائح رسم البسمة مع فرحة العيد على وجوه الجميع فقد كان الجميع فرحين بما شاهدوه واستمتعوا به خلال الأيام التي اشتمل عليها المهرجان المصغر لأهالي ولاية طاقة العريقة التي تشتهر بالموروث الشعبي والتاريخي والحضاري .