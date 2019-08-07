تعييّن (1169) معلما ومعلمة

مسقط ( الخليج 365) : أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أعداد المعيّنين من المعلمين والمعلمات خلال العام الدراسي القادم 2019/2020م، حيث بلغ عددهم ( 1169) خريجا وخريجة ممن حققوا المستوى المطلوب في الاختبار , وممن كانوا بقوائم الانتظار من الأعوام السابقة، منهم (160) من الذكور يمثلون ما نسبته (13.69%) من أعداد الذين سيتم تعيينهم، و(1009) من الإناث يمثلن ما نسبته (86.31%) من أعداد المعينين.

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