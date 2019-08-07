مركز القبول الموحد يعلن نتائج الفرز الأول للقبول الموحد للعام الأكاديمي (2019 /2020م)

نتج عنه وجود (6444) مقعدا شاغرا

عرض (23382) مقعدا دراسيا على الطلبة المتقدمين والمستوفين لشروط القبول واعتماد المقعد المعروض حتى 21 أغسطس

مدير عام القبول الموحد: الفرز الأول وفرَّ أكثر من 29 ألف مقعد دراسي منها (18402) مقعد حكومي و(11424) في البعثات والمِنح الداخلية والخارجية

ــ أكثر المقاعد المعروضة جاءت في الإدارة والمعاملات التجارية والتخصصات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات

ـ (التظلم) يقدم إلكترونيا عن طريق الاستمارة الإلكترونية ولن ينظر فيه إن كان شفهيا أو ورقيا

مسقط ـ (الخليج 365):

أعلن مركز القبول الموحد امس نتائج الفرز الأول للمقبولين بمؤسسات التعليم العالي للعام الأكاديمي (2019 /2020)، حيث قام المركز بالتواصل مع الطلبة عن طريق الرسائل النصية، ونتج عن الفرز الأول وجود (6444) مقعداً شاغراً، أي بنسبة (21.6%) من مجموع عدد المقاعد الكلية (المتوفرة) حتى تاريخ ظهور النتائج، والتي تعود لعدم توفر عددٍ كافٍ من الطلبة المتقدمين لهذه البرامج الدراسية ممن يستوفون شروط الالتحاق بها، حيث سيتم عرضها مجدداً للتنافس في الفرز الثاني، حيث ستستمر فترة استكمال إجراءات القبول في المقعد المعروض ابتدأ من يوم امس (الاربعاء) وحتى يوم الاربعاء الموافق 21 أغسطس الجاري.

وحول أبرز المؤشرات والإحصائيات المتعلقة بالفرز أوضح الدكتورحمد بن خلفان النعماني مدير عام مركز القبول الموحد بأن مجموع المقاعد التي توفرت في نظام القبول الإلكتروني بالفرز الأول بلغت (29826) مقعداً دراسياً، حيث توزعت المقاعد المتوفرة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية (18402) مقعد دراسي بنسبة (61.7%) من مجموع المقاعد المتوفرة، فيما بلغ عدد المقاعد في البعثات والمِنح الداخلية والخارجية (11424) مقعداً دراسياً بنسبة (38.3%).

وقال مدير عام مركز القبول الموحد في تصريح له: إن النظام قام في الفرز الاول بعرض (23382) مقعداً دراسياً على الطلبة المتقدمين والمستوفين لشروط القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي والبعثات بنسبة بلغت (78.4%) وعلى الطلبة اعتماد العرض واستكمال إجراءات التسجيل في المؤسسات التي قبلوا بها.

وأشار النعماني الى أن أكثر المقاعد المعروضة جاءت في ثلاث مجالات رئيسية هي الادارة والمعاملات التجارية بنسبة (27.5%)، تليها التخصصات الهندسية بنسبة (26.2%)، ومن ثم تخصصات تكنولوجيا المعلومات بنسبة (13.2%)، وقال: إن العروض العروض في المؤسسات الحكومية توزعت بنسبة (60.6%)، البعثات والمِنح الداخلية بنسبة (33.6%) والبعثات والمِنح الخارجية بنسبة (5.8%).

وقال مدير عام مركز القبول الموحد: إنّ المركز قام بمناقشة مؤشرات نتائج الفرز الأول مع مؤسسات التعليم العالي وجهات الابتعاث، حيث قامت كل مؤسسة وجهة باعتماد عدد المقاعد الدراسية ومجموع أعداد الطلبة المقبولين بها، كما بادرت بعض المؤسسات بتحويل عدد من المقاعد التي شغرت إلى برامج أخرى يتوفر بها طلبة في قوائم الانتظار، وكان ذلك قبل إعلان نتيجة الفرز الأول، موضحاً بأن أعداد الطلبة المقبولين بكل مؤسسة مقارنة بالمقاعد المتوفرة ستتضح بعد انتهاء مرحلة اعتماد العروض واستكمال إجراءات التسجيل في 21 أغسطس الجاري.

وأضاف الدكتور حمد النعماني: تعتبر مرحلة اعتماد العروض أهم الخطوات التي لابد للطالب الحرص على القيام بها خلال المواعيد التي حددها المركز،حتى لا يفقد الطالب فرصة الحصول على المقعد الدراسي، ويتم اعتماد المقعد المعروض بإحدى الوسائل التالية: الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمركز (www.heac.gov.om) ثم إلى نظام القبول الإلكتروني لتأكيد قبولالعرض، أو من خلال تطبيق التحق للهواتف الذكية، أو بإرسال رسالة نصية (SMS) من الهاتف النقال إلى الرقم (90190) بكتابة الحرف (A) وبجواره الرقم السري بمركز القبول الموحد. وسوف يستلم الطالب بعد ذلك رسالة نصية أخرى تؤكد تَلقّي القبول بشكل صحيح وتنص على: لقد قمت باعتماد العرض بنجاح، وإذا لم يتلق الطالب رسالة لتأكيد العرض من المركز خلال نصف ساعة فعليه الدخول إلى نظام القبول الإلكتروني والتأكد من قبول العرض.في حال عدم تلق رسالة نصية قصيرة بالبرنامج المعروض، ينصح بالولوج إلى صفحة الطالب بالنظام عبر الموقع الإلكتروني للمركز للتحقق من القبول، وقد يفقد الطالب فرصته في الحصول على المقعد الدراسي في حال لم يقم باعتماد المقعد المعروض عليه، ولا يعد السفر سبباً لعدم القيام بعملية الاعتماد.

ونصح مدير عام القبول الموحد الطلبة بالاطلاع على إعلان مراكز ووسائل استكمال إجراءات التسجيل بمؤسسات التعليم العالي والبعثات المتوفر في موقع المركز الإلكتروني لمعرفة كيفية استكمال إجراءات التسجيل في المقعد أو المؤسسة التي قُبل بها مؤكدا ضرورة ان يقوم الطالب في حال حصوله على عرض وهو خارج السلطنة قبول العرض والتواصل والتنسيق مع المؤسسة التي قُبل بها لاستكمال إجراءات تسجيله. كما يجب على الطالب استكمال إجراءات التسجيل بالمؤسسة التعليمية قبل انتهاء الفترة المحددة لذلك.عند قبول طالب لعرض ما في مؤسسة ما، سيقوم مركز القبول الموحد بإخطار تلك المؤسسة بذلك ويتعين على الطالب استكمال إجراءات التسجيل لديها في اليوم المحدد.

وفي حالة عدم مراجعته لها خلال الفترة المحددة فسيسقط حقه في المقعد الدراسي لأنه سيعطى تلقائياً لطالب آخر مستحق له في الفرز اللاحق، كما أنه يجب على الطالب من خلال الإعلان المتوفر بموقع المركز الإلكتروني.

وأشار الدكتور حمد النعماني الى موضوع التظلم وقال: في حال وجود تظلم، يمكن للطالب تقديمه إلكترونياً عن طريق الاستمارة الإلكترونية الموجودة في الموقع الإلكتروني للمركز في وصلة (مركز خدمات الطلاب)، ولن يُنظر فيه إن كان شفهياً أو ورقياً، علماً بأن اللجنة لن تنظر في طلبات التظلم الناتجة عن إساءة الطالب في اختيار البرامج الدراسية أو عدم حصوله على عرض بسبب عدم تحقيقه لشروط البرنامج الذي يرغب به.

وأوضح الدكتور حمد النعماني أنه سيتم الإعلان في موقع المركز الإلكتروني (وقبل إجراء الفرز الثاني) عن الشواغر، بتاريخ 24 سبتمبر القادم، وفي حال حصول الطالب على عرض خلال الفرز الأول واستكمل اجراءات التسجيل فلن يدخل الفرز الثاني، وننوه على أنه يمكن الرد على استفسارات الطلبة والمراجعين من خلال دائرة خدمات المراجعين بمبنى وزارة التعليم العالي خلال ساعات الدوام الرسمي في الفترة (8:00 صباحا وحتى 02:00 ظهراً)، وفي حالة وجود أية استفسارات أو أسئلة يرجى من الطلبة استخدام كافة الخدمات الإلكترونية المتوفرة كقنوات التواصل الاجتماعيالخاصة بمركز القبول الموحد، والبريد الإلكتروني لدائرة خدمات المراجعين.