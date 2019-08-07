التربية والتعليم تعيّن (1169) معلما ومعلمة للعام الدراسي 2019/2020م

تعاقدت مع (406) من العمانيين مؤقتا

مسقط ( الخليج 365) :

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أعداد المعيّنين من المعلمين والمعلمات خلال العام الدراسي القادم 2019/2020م،حيث بلغ عددهم ( 1169) خريجا وخريجة ممن حققوا المستوى المطلوب في الاختبار وممن كانوا بقوائم الانتظار من الأعوام السابقة ، منهم (160) من الذكور يمثلون ما نسبته(13.69%) من أعداد الذين سيتم تعيينهم، و(1009) من الإناث يمثلن ما نسبته (86.31%) من أعداد الذين سيتم تعيينهم، حيث تم ترشيح (55) خريجة من تخصص اللغة العربية لوظيفة معلمة مجال أول، و(5)خريجين من تخصص الرياضة المدرسية من الذكور لوظيفة معلم مهارات حياتية، وترشيح (193) من تخصصات (الفيزياء والكيمياء والأحياء” إناث”) لوظيفة معلمة مجال ثاني. كما قامت الوزارة بالتعاقد مع (406) معلمون ومعلمات بواقع (340) معلمة، و(66) معلما، وذلك في اطار الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل توفير فرص للمعلمين العمانيين ممن لم يحققوا المستوى المطلوب في الامتحان حيث تم تعيينهم بمخصصات الدرجة المالية العاشرة وذلك في حدود الدرجات المالية المتاحة بدلا عن الاستعانة بالمعلمين غير العمانيين وتمت معاملتهم في التوزيع بنفس الأسس المتبعة في توزيع المعلمين العمانيين على الشواغر المتاحة، مع إعطاء المعلمين العمانيين المعينين الأولوية في التعيين والتوزيع.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على توفير احتياجاتها من الهيئة التدريسية للعام الدراسي القادم 2019/2020م، بما يكفل تحقيق أهداف العملية التعليمية، ويرفد الحقل التربوي بالكوادر المؤهلة والمجيدة؛ وتكريساً لمبدأ تكافؤ الفرص واستقطاب الكفاءات المتخصصة في الوظائف التدريسية من الخريجين العمانيين .

كما أنهت الوزارة الإجراءات الإدارية المتعلقة بنقل المعلمين والمعلمات أو تقريبهم إلى مناطق سكناهم وفق الشواغر المتاحة، وذلك استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2019/2020م .