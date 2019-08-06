مناقشة 29 طلبا للمساعدات السكنية بالبريمي

ناقشت لجنة المساعدات والقروض السكنية بالمديرية العامة للإسكان بمحافظة البريمي 29 طلبا من جميع ولايات محافظة البريمي واتخاذ القرارات المناسبة حيالها وذلك خلال اجتماعها أمس برئاسة خميس بن سيف آل عبدالسلام مدير عام المديرية العامة للإسكان بمحافظة البريمي .

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