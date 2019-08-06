احتفالية بتتويج صلالة عاصمة للمصايف العربية

في المحليات 7 أغسطس,2019 نسخة للطباعة

صلالة ـ من حمده بنت محمد المشيخية و العمانية :

أقامت اللجنة المنظمة لمهرجان صلالة السياحي مساء امس الاول على مسرح الولايات بمركز البلدية الترفيهي احتفالية فنية بمناسبة تتويج صلالة عاصمة للمصايف العربية لعام 2019م.

رعى الاحتفالية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار المشرف العام على مهرجان صلالة السياحي بحضور عدد من أصحاب المعالي والمكرمين وأصحاب السعادة والمسؤولين وجمع من المواطنين والمقيمين والزوار.

وتسلم معاليه خلال الاحتفالية مفتاح جائزة المنظمة العربية للسياحة التابعة لجامعة الدول العربية لصلالة لحصولها على لقب عاصمة المصايف العربية لعام 2019م من معالي الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة.

واشتملت الاحتفالية على تقديم أوبريت بعنوان( صلالة عاصمة المصايف العربية 2019م) تضمن 7 لوحات فنية هي ( ملتقى الأحبة )و (نبض القلوب ) و (عاصمة المصايف) و(عطر اللبان) و (عمان المحبة ) و ( مهرجان الأصالة) و (وطن الجلال).

* سبع لوحات جسدت الاحتفالية

وجاءت اللوحة الأولى بعنوان (ملتقى الاحبة)، حيث جسدت هذه اللوحة الترحيب بالضيوف وسعادة العمانيين بهم والبشر بمحياهم وابتسامتهم ومصافحتهم بالحب أكفا وأجمل ابتسامات مرحبة بمقدم الضيوف، وجسدت اللوحة الثانية والتي حملت عنوان:(نبض القلوب) وهي ظفار تسحر القلوب وتمازجت نفحات مع امواج بحر العرب وتعرجات رماله وخلجانه المتلائمة ففي صلالة يتزاحم عبق التراث والارث الحضاري الخالد في البليد .. وغيرها من المواقع الشاهدة على عراقة هذه المدينة كالأضرحة والعيون وتتوشح ثوب الخريف الاستثنائي والذي يداعب جبالها وأوديتها وسهولها التي تلامس السحاب، اللوحة الثالثة والتي حملت عنوان (عاصمة المصايف) جسدت عنوان الاحتفال والاحتفاء بصلالة عاصمة المصايف العربية والتي نالت هذا العام شرف تتويجها بهذا اللقب.

فيما جسدت اللوحة الرابعة (عطر اللبان)، حيث تعد محافظة ظفار من أشهر المحافظات بالسلطنة بتواجد شجرة اللبان عبر مسيرتها بحضور تاريخي هائل جعل منها جسراً للتواصل بين حضارات العالم لتشق سفنها عباب البحار وأصبح لقوافل اللبان شبكة معابر طوت بعد المسافات من سمهرم والبليد إلي مرافئ العالم.

واللوحة الخامسة (عمان المحبة) جسدت معاني الحب والاخاء وإسلام والأمن والأمان عمان المحبة تعبيراً من أعمق ما يجول في نفس الزائر ومن يجوب دروب سلطنة الخير والمحبة بأن يرى حمام السلام وهي تحمل اغصان الزيتون.

وفي اللواحة السادسة (مهرجان الأصالة) وتفعيلاً لرسالة مهرجان صلالة السياحي هذا العام والتي جاءت تحت شعار صلالة عاصمة المصايف العربية فإن المهرجان يضع نصب عينيه التأكيد علي تفعيل مضامين المعاني النبيلة لهذا اللقب والتي نالت صلالة تتوجه هذا العام وبما أن هذا الاسم الذي اصبح ملازماً للمهرجان بشكل خاص والخريف على وجه العموم ولم يكن أبداً مهرجاناً نمطياً بصورة واحدة بل يعد ملحمة وطنية للتاريخ والتراث والثقافة والفنون والحضارة مما جعل مهرجان صلالة السياحي يشكل منعطفاً سياحياً للسلطنة من الطراز الأول ووجهة جاذبة للزائرين من مختلف البلدان.

جاءت اللوحة السابعة والختامية التي حملت عنوان (وطن الجلال) والتي حكت وعبرت عما تحقق على الأرض العمانية الطيبة في فترة قياسية تجعل الألسن والأقلام والأرقام تعجز عن وصفها، فهي مرحلة عظيمة من البناء والإنجازات سطرها العمانيون بقيادة حكيمة وبصبر وثقة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ .

* شعراء تغني بالأوبريت

لابد أن يشمل أي عمل فني على الكاتب والملحن والمغني، فشهد أوبريت احتفاء صلالة عاصمة المصايف العربية، فكتب نصوص الاوبريت الشعراء سعيد بن أحمد الرواس والدكتور مسلم المسهلي وحامد بن ناصر الحمر وعلي بن مسلم الكثيري وعادل بن أحمد الشنفري وحسن المعشني وحمود بن علي العيسري، وقام بتلحين اللوحات الملحن سعيد الكعبي، وملحت اللوحة الختامية الملحن أمير عبدالمجيد، والفنانون المشاركون في الاوبريت الفنانون: سالم العريمي وأيمن الناصر وطارق المرهون وخالد الفيصلي، ومخرج الحفل موزة البادية.