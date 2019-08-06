قائد الجيش السلطاني العماني يسلّم شهادات التخرج والبراءة السلطانية لضباط الدورة التحويلية

سلّم اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني صباح أمس بميدان استعراض كتيبة تدريب قوات السلطان المسلحة شهادات التخرج والبراءة السلطانية لضباط الدورة التحويلية المتخرجة، وذلك عقب الانتهاء من مراسم تخريج دورة الضباط التحويلية ودفعة الجنود المستجدين.

وقد هنأ اللواء الركن قائد الجيش السلطاني الضباط الخريجين على نيلهم الثقة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ حفظه الله ورعاه ـ ليكونوا ضباطاً جنباً إلى جنب مع من سبقوهم في قوات السلطان المسلحة، مشيداً بالاستعراض العسكري والأداء المتميز الذي ظهر به الخريجين، حاثاً إيّاهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء خدمة لهذا الخليج 365 العزيز وقائده المفدى.

حضر المناسبة عدد من كبار الضباط والضباط بالجيش السلطاني العماني.

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