بعثات الحج الخليجية تناقش إجراءات تسجيل الحجاج ومعالجة ارتفاع الأسعار

خلال اجتماعهم بمكة المكرمة

ـ عرض تجربة السلطنة باعتبارها الأولى خليجيا في إدارة الحج إلكترونيا

مكة المكرمة ـ من أحمد بن سعيد الجرداني :

عقدت أمس بعثات الحج الخليجية اجتماعا في مكة المكرمة بحضور رؤساء بعثات ومكاتب شؤون الحجاج بدول مجلس التعاون بمقر مكتب شؤون حجاج الكويت في إطار التعاون القائم بين دول مجلس التعاون الخليجي لتطوير منظومة إدارة وتسجيل الحجاج وتبادل الآراء حول خدمة ورعاية ضيوف الرحمن.

وقد تم خلال الاجتماع طرح العديد من الآراء والنقاشات حول تجارب دول مجلس التعاون في التسجيل الإلكتروني للحجاج ومعالجة ارتفاع الأسعار وطرح تجاربهم للاستفادة منها في تطوير خدمة الحجاج .

وخلال الاجتماع تم طرح تجربة السلطنة في تنظيم وإدارة شئون الحجاج وأشار سلطان بن سعيد الهنائي رئيس بعثة الحج العمانية إلى أنه تم إطلاق تجربة السلطنة عبر النظام الإلكتروني في عام 2016م ومر بمراحل من التطوير والتحديث حيث أصبح التجربة الأكثر فاعلية في هذا الإطار محققا العديد من الأهداف الاستراتيجية كترتيب أولويات استحقاق الحج والحد من غلاء الأسعار وتحقيق التنافسية بين الشركات لتجويد الخدمات ويتيح النظام للحجاج بعد عودتهم التقييم الإلكتروني للشركات عبر استبيان إلكتروني بنظام الحج كما أضاف بأن السلطنة أطلقت العام الماضي مسابقة بين شركات الحج لاستحقاق درع التميز في سرعة الإنجاز وأخرى لخدمة الحجاج.

وفي ختام الاجتماع قام رؤساء بعثات ومكاتب الحج بدول مجلس التعاون بتبادل الهدايا التذكارية .

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