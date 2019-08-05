30 شخصا يشهرون إسلامهم خلال شهر يونيو الماضي

أكدت دائرة التعريف بالإسلام والتبادل الثقافي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وحسب الوثائق التي أصدرها مكتب الإفتاء بأن عدد الذين أشهروا سلامهم لشهر يونيو الماضي بلغ عددهم 30 شخصاً، وجاءت الفلبين الأكثر في عدد الداخلين للإسلام.

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تسعى إليها دائرة التعريف بالإسلام والتبادل الثقافي في توعية وتبصير مختلف الجاليات من خلال البرامج والأنشطة التوعوية المختلفة.

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