صلالة ـ العمانية: استقبل معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار بمكتبه امس معالي الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة وسعادة السفير سعود بن عبد العزيز الجابري مستشارالمنظمة والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.

وقد أكد معالي السيد وزير الدولة ومحافظ ظفار خلال اللقاء على أهمية القطاع السياحي كمحرك للتنمية في السلطنة وكافة الدول العربية لافتا إلى دور المنظمة في ربط الصلة بين مختلف الوجهات السياحية العربية من اجل تطوير تبادل الوفود السياحية ودفع المشاريع الاستثمارية السياحية.

وأشار معاليه إلى أهمية التعاون بين المنظمة العربية للسياحة والجهات المعنية لإبراز المقومات السياحية في السلطنة لما تحتويه من مواقع سياحية وتاريخية وأثرية متنوعة.

من جانبه أكد معالي الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة انه تم اختيار مدينة صلالة كعاصمة للمصايف العربية لعام 2019م نظراً لما تتمتع به من مقومات سياحية تتمثل في البنية الأساسية والخدمات السياحية والأجواء الرائعة بالإضافة لتوفر أنماط السياحة المختلفة (تاريخية وشاطئية وريفية والاستجمام والترفيه والحفاظ على البيئة وحمايتها) بالإضافة لما تعيشه السلطنة من أمن وأمان.

وقد أعرب معالي الدكتور رئيس المنظمة العربية للسياحة ‏والوفد المرافق عن شكرهم اعتزازهم على حفاوة ‏الاستقبال وحسن الضيافة ‏وابدوا ارتياحهم لما شاهدوه من تطور في مجالات التنمية المختلفة متمنين للسلطنة المزيد من التقدم ‏والازدهار‎.‎

حضر المقابلة سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار وعدد من المسؤولين.

الجدير بالذكر أن معالي الدكتور رئيس المنظمة العربية للسياحة والوفد المرافق له قاموا بجولة تعريفية لأبزر المعالم السياحية والتراثية والبيئية بمحافظة ظفار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدولة ومحافظ ظفار يستقبل رئيس المنظمة العربية للسياحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.