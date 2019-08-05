بعثة الحج العسكرية تتوجه إلى الديار المقدسة

بناءً على الأوامر والتوجيهات السامية

توجهت بعثة الحج العسكرية امس إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج وذلك على متن عدد من طائرات النقل التابعة لسلاح الجو السلطاني العماني وكان في وداع البعثة لدى مغادرتها قاعدة السيب الجوية اللواء الركن سالم بن مسلم قطن آمر كلية الدفاع الوطني وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى.

ويأتي تسيير بعثة الحج العسكرية للديار المقدسة سنويا بناءً على الأوامر والتوجيهات السامية من لدن جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ حفظه الله ورعاه ـ لمنتسبي قوات جلالته الباسلة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى ممن هم على رأس العمل والمتقاعدين.

ويقوم التوجيه المعنوي برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة بالإعداد والتنظيم لتسيير البعثة واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بها بالتنسيق مع سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة في السلطنة ومع بعثة الحج العمانية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وغيرها من الجهات ذات العلاقة ، وذلك من أجل توثيق التواصل والتعاون بين جميع الأطراف بهدف تسهيل إجراءات البعثة وفقا للشروط والأنظمة المتبعة في هذا الشأن.

ويرافق البعثة العسكرية فريق متكامل يضم كافة التخصصات الإدراية والطبية والإعلامية والفنية وذلك لتقديم أفضل الخدمات لمنتسبي البعثة وأداء الحجاج لمناسكهم في المشاعر المقدسة بكل سهولة ويسر وذلك وفق الخطط الموضوعة مسبقا وبما يحقق الأهداف الإيمانية لهذه الرحلة المباركة.

وبهذه المناسبة قال العقيد الركن جوي مهندس حمود بن سالم الغافري قائد بعثة الحج العسكرية : أتوجه بالشكر الجزيل لكل من أسهم في نجاح تسيير بعثة الحج العسكرية لهذا العام ،حيث تم تجهيز كافة المتطلبات الإدارية للبعثة، كما تم التواصل والتنسيق مع بعثة الحج العمانية وكذلك تم التنسيق مع الجهات المعنية والمختصة في المملكة العربية السعودية وأسأل الله تعالى للبعثة التوفيق والسداد وأرجو للحجاج حجا مبرورا وسعيا مشكورا ، وأتقدم بعظيم الامتنان وجزيل الشكر لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ حفظه الله ورعاه ـ على مكرماته السامية وأسال الله أن يديم عليه الصحة والعافية”.

من جانبه قال المقدم الركن ناصر بن حمد الكثيري ضابط النقليات ببعثة الحج العسكرية : تم بفضل الله وتوفيقه التعاقد مبكرا مع إحدى شركات النقل العاملة والمتخصصة والمعتمدة في المملكة العربية السعودية حيث تم استئجار (9) حافلات حديثة ومجهزة بأفضل وسائل الراحة والأمان لنقل حجاج البعثة خلال تواجدهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال الرائد الركن طيار ناصر بن خميس الشحي بسلاح الجو السلطاني : يقوم سلاح الجو السلطاني العماني بتسيير رحلات جوية إلى الديار المقدسة سنويا لنقل منتسبي أسلحة قوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى لأداء فريضة الحج ، ويعد ذلك ترجمة لما توليه الحكومة من اهتمام ورعاية لمنتسبي أسلحة قوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ حفظه الله ورعاه ـ .

وأضاف النقيب ناصر بن طالب العلوي المنسق العام لبعثة الحج العسكرية بأن بعثة الحج العسكرية لهذا العام دأبت على توفير كافة السبل لمنتسبيها ، حيث تم استئجار المساكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمواصفات عالية من الناحية الاستيعابية وكذلك النظافة وقربها من الحرمين الشريفين ، كما تم التنسيق مع الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية حول استقبال البعثة في المدينة ومرورها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة”.

وأشار النقيب جوي حمد بن عامر البطاشي ضابط الحركة الجوية لبعثة الحج العسكرية إلى أنه بحمد الله وتوفيقه تمت كافة الإجراءات اللازمة في مطاري المدينة المنورة والطائف لاستقبال الحجاج وقد لمسنا التعاون البناء من قبل الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية حيث يقوم سلاح الجو السلطاني العماني بتسيير ست رحلات جوية لبعثة الحج من وإلى مسقط”.

وعن أدوار الخدمات الطبية بالقوات المسلحة التي تقدمها للحجاج قال الضابط مدني يونس بن أحمد الشرجي طبيب البعثة : تقوم الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالاستعداد مبكرا لبعثة الحج العسكرية حيث تم تجهيز ستة مراكز طبية لهذا الشأن وتم إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لجميع حجاج البعثة للتأكد من سلامتهم وصحتهم ومدى قدرتهم على أداء المناسك حيث تم الانتهاء من تحصين الحجاج قبل شهر رمضان المبارك الأمر الذي سهل باقي الإجراءات الطبية الأخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية ويرافق البعثة فريق طبي متخصص مجهز بكافة المستلزمات لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحجاج خلال موسم الحج لهذا العام”.

الضابط مدني عمار بن ياسر الكندي أحد إداريي البعثة ومعلم مناسك قال : تم عقد اجتماع إداري توعوي عام لجميع الحجاج تم فيه شرح مناسك الحج من قبل معلمي المناسك لتبصير الحجاج بالمشاعر والأعمال الواجب تأديتها والإرشادات المختلفة وسوف تستمر هذه الدروس والمحاضرات طوال أيام الحج .

فيما قال الوكيل أول ناصر بن علي الكلباني (حاج ) : كل الشكر والتقدير لكل القائمين على بعثة الحج العسكرية وأسأل الله أن يوفقنا لأداء مناسك الحج وأن يعود جميع الحجاج بإذن الله للبلاد سالمين غانمين ويسعدني أن أرفع الشكر للقائد الأعلى للقوات المسلحة ـ حفظه الله ورعاه ـ على تفضله بمنح منتسبي قواته المسلحة والجهات الأمنية الأخرى هذه المكرمة السامية كما أشكر جميع القائمين على تسيير بعثة الحج العسكرية ونسأل الله التوفيق لجميع الحجاج وأن يجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكورا .

وقال علي بن حمود الشبيبي (حاج) : تشرفت بأن أكون من حجاج بيت الله الحرام مع بعثة الحج العسكرية والحمد لله الذي يسر لنا جميعا فرصة حج بيته العتيق هذا العام بمكرمة من لدن جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ حفظه الله ورعاه ـ والذي تتوالى مكرماته السامية للوطن والمواطن عامة ولأبناء قواته المسلحة خاصة، وأسأل الله القبول والرضوان لنا ولجميع حجاج بيت الله الحرام”.