كشافة السلطنة يختتمون مشاركتهم في المخيم الكشفي العالمي الـ (24) بأميركا

في المحليات 6 أغسطس,2019 نسخة للطباعة

اختتم كشافة السلطنة مشاركتهم في فعاليات المخيم الكشفي العالمي (الرابع والعشرين) الذي استضافته الولايات المتحدة الأميركية بمدينة تشارلستون الواقعة بمقاطعة فرجينيا الغربيه بالتعاون مع الكشافه المكسيكيه والكشافه الكنديه، والذي انطلقت فعالياته في الثاني والعشرين من يوليو الماضي، بمشاركة 22 شخصاً من القيادات الكشفيه والكشافه من جميع محافظات السلطنة الى جانب مشاركة أكثر من 45 ألف كشاف وقائد يمثلون 160 دولة من مختلف دول العالم والجمعيات والمنظمات المنتسبة للمنظمة الكشفية العالمية.

وحول مشاركة السلطنة قال عبدالعزيز بن خلفان الهدابي المدير المساعد بدائرة الكشافة رئيس الوفد الكشفي العماني المشارك: تأتي المشاركة ضمن خطة المديريه العامة للكشافة والمرشدات والأولويات التي تحرص على تنفيذها بما يتناسب مع استراتيجية العمل الكشفي، وحرصاً منها على إتاحة الفرصة للكشافة في الانضمام للأحداث الدولية والحرص على تواجد أسم السلطنة ضمن خارطه المخيمات الكشفية العالمية، إضافة الى إتاحة الفرصة للكشافة لصقل مهاراتهم وخوض تجارب جديدة في مضمار الكشفية وتبادل الخبرات مع الجمعيات الدولية من مختلف الاقاليم الكشفية، فضلاً عن ابراز ملامح الثقافة العمانية والحضارة التاريخية العريقة التي تتمتع بها السلطنة والمكانة المرموقة التي وضعت السلطنة على الخارطة العالمية، والتعريف بالنهضة العمانية الحديثة في ظل القيادة الحيكمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الكشاف الاعظم للسلطنه، وذلك من خلال إقامة مجموعة من المعارض التي تضمنت الصور واللوحات التي تستعرض جوانب التطور الذي لمسته السلطنة في العهد الزاهر بالاضافة الى الأماكن السياحية والمعالم الحضارية، وقد احتفل الوفد أيضاً بيوم النهضة العمانية بحضور جمع غفير من الوفود الكشفية العربية والدولية.

وقال قائد الوفد سالم بن محمد المعمري: مشاركة السلطنة في المخيم العالمي حقق مجموعه الاهداف المرسومة كان أهمها رفع علم السلطنة بين نظيراتها من جمعيات الدول المشاركه بالإضافة الى خوض غمار مجموعة من المنافسات التي ابرز فيها الكشافة العمانيون مهاراتهم وقدراتهم على الانجاز واجتياز التحديات والتفاعل أيضاً مع الكشافة من مختلف دول العالم حيث حصدنا مجموعة من الاوسمة الكشفية سواء على صعيد الكشافه والمشاركة ضمن سفراء الكشفية أو قادة لجنة الخدمات الدولية الذين حازوا على الوسام الدولي البرونزي للخدمات الدولية.

وتحدث القائد هيثم الدغيشي عضو لجنه الخدمات الدولية تحدث عن مشاركته فقال: المشاركة أكسبتنا الكثير من المعارف والمهارات والاتجاهات وذلك من خلال انضمامنا للعمل ضمن فريق الخدمات الدولية الذي ضم اكثر من 5 آلاف من القيادات المجيدة على مستوى العالم التي تتمتع بمجموعة من الخبرات في شتى المجالات والتخصصات، لذلكك كانت تجربة جيدة وممتعة.

بينما أعرب القائد ناصر الغماري عن اعتزازه بهذه المشاركة واعتبارها نقلة نوعية في تاريخ كل كشاف وقائد، حيث يتم التعرف على مختلف الثقافات وملامسة العديد من الخبرات في ملتقى واحد وأرض واحدة وهي أيضاً فرصة سانحة للتعبير عن الامتنان الذي تجيش به قلوبنا تجاه هذا الخليج 365 المعطاء.

وقال العريف حمزة النبهاني الذي مثل السلطنة في برنامج سفراء الكشفية: إنها تجربة أفاخر بها وشرف لا يماثله شرف أن أكون من يمثل السلطنة في هذا البرنامج مع نظرائي من مختلف أقاليم العالم، وأن أحصل على جرعات تدريبية خاصة في هذا المجال الذي يساعد على تمكين الشباب ورفع كفاياتهم الشخصية ونقل الأثر التدريبي.

وقال العريف علي العيسائي من محافظة البريمي: فخور بالمشاركه في هذا الجامبوري العالمي الذي لا يتسنى للجميع المشاركه فيه، وأتقدم بالشكر لكل من ساندني ودعمني من الاهل والمدرسة والمحافظة والشكر أيضاً موصول للمديرية العامة للكشافة والمرشدات التي تحرص كل الحرص على اتاحة الفرصة لنا للمشاركات في المحافل العربية والاقليمية والعالمية من اجل رفع كفاءاتنا وقدراتنا وسوف نقوم بنقل هذه الخبرات الى وحداتنا الكشفيه لاحقاً ان شاء الله لرفع المستوى بشكل عام.

يذكر أن المخيمات الكشفية العالمية التي تشرف عليها المنظمة الكشفية العالمية تقام كل 4 سنوات، وسوف يقام المخيم الكشفي العالمي (الخامس والعشرين) في كوريا الشماليه عام 2030.