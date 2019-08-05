عين جرزيز .. طبيعة خلابة و تكوينات صخرية جذابه

عين جرزيز واحدة من أهم العيون المائية شهرة وجذبًا للسياح لقربها من مدينة صلالة حيث تبعد عن مركز ولاية صلالة بـ(7) كيلومترات تقريبًا مما جعلها مزارًا سياحياً تستطيع الوصول إليه بسهولة عن طريق سهل (اتين) والذي يحظى بزيارة أعداد كبيرة من السياح.

وتعتبر عين جرزيز من العيون ذات الطبيعة الجميلة والتكوينات الصخرية المختلفة لقربها من مركز البلدية الترفيهي وتتميز العين بحوض مائي كبير على شكل بركة سباحة ذات عمق كبير، كما تطل عليها قمم جبلية مرتفعة تكتسي باللون الأخضر وغابات من الأشجار.

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