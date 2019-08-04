بلدية مسقط تكثف حملاتها التفتيشية بمجال الأغذية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك

في المحليات 5 أغسطس,2019 نسخة للطباعة

تواصل بلدية مسقط تكثيف حملاتها التفتيشية في مجال الاغذية وذلك تزامناً مع اقتراب عيد الاضحى المبارك، حيث يعني القطاع الصحي ببلدية مسقط بمهام عدة، منها ما يتعلق بتطوير خدمات الصحة العامة والغذائية على وجه الخصوص، وأخرى تتعلق بالصحة البيئية، وذلك من أجل زيادة فاعلية وكفاية أجهزة البلدية العاملة في مجال خدمات النظافة العامة ومكافحة الآفات والتفتيش الغذائي.

وتقسم الزيارات التفتيشية إلى عدة أنواع منها: التفتيش الدوري، الذي يجري يومياً على عدد من المؤسسات الغذائية أو ذات الصلة بالصحة العامة والحملات التفتيشية، حيث يقوم القسم المعني بالمديرية بتنفيذ حملات في مناسبات معينة، مثل: الأعياد وشهر رمضان المبارك .. وغيرها من المناسبات.

ويتولى قطاع الشؤون الصحية لبلدية مسقط عدداً من المسؤوليات ومنها المراقبة الصحية للمصانع والفنادق والمطاعم السياحية ومطاعم الدرجة الأولى، إلى جانب تنظيم وإدارة الحملات الصحية العامة والتنسيق بين دوائر الشؤون الصحية بمديريات البلدية الخدمية، وإجراء الدراسات المتعلقة بأعمال الصحة العامة أو الإشراف عليها، وكذا إعداد الشروط الواجب توافرها لمنح تراخيص العمل للمنشآت ذات الاختصاص، ولا تخلو هذه المسؤوليات من التأكيد كذلك على أعمال مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح والأوامر المحلية المتعلقة بالصحة العامة، ورفع التقارير عن أية مخالفات، بالإضافة لتقديم المشورة الفنية فيما يتعلق بالجوانب الصحية سواءً عبر المشاركة في برامج التوعية الصحية للمواطنين، أو تقديم المشورة للمجلس البلدي أثناء مناقشته للأوامر المحلية الخاصة بالصحة العامة، والتنسيق في ذلك مع وزارة الصحة ووزارة البلديات الإقليمية وبلدية ظفار بشأن مواضيع الصحة العامة ووضع الضوابط المشابهة داخل السلطنة.

ويرتكز قطاع الشؤون الصحية لبلدية مسقط على ركائز مهمة، يأتي في مقدمتها قطاع الرقابة الصحية على الأغذية، ثم قطاع الإشراف البيئي، والإشراف الصحي والبيطري، فالمختبر المركزي، وإلى جانب ذلك يضع القطاع لتطوير ضبط الجودة أهمية كبرى من حيث توليه أدوار إعداد الدراسات، والتثقيف الصحي، والإسهام في مجال السلامة والصحة المهنية.

ويتكون قطاع رقابة الأغذية من أقسام رئيسية تختص بالرقابة على الأغذية، وطرق تصنيعها والإشراف على المنافذ البحرية والجوية (ميناء السلطان قابوس ومطار مسقط الدولي) والإشراف على أقسام التفتيش ومراقبة الأغذية بالمديريات العامة لبلدية مسقط.

كما يمارس هذا القطاع دوراً هاماً وحيوياً في مجال الرقابة على الأنشطة ذات العلاقة بتداول المواد الغذائية والمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة، بما يضمن المحافظة على صحة وسلامة المستهلك، مع متابعة أعمال أقسام التفتيش ومراقبة الأغذية بالمديريات، والقيام بالزيارات الميدانية على الأنشطة المختلفة، ووضع برامج لتطوير أعمالها مثل دورات التدريبية للمفتشين، وبرامج التثقيف الصحي للعاملين بالمؤسسات ذات العلاقة بالأنشطة الصحية والغذائية، وكذلك الباعة المتجولين، مع الإسهام في التخطيط والتنفيذ لبرامج التوعية والمشاركة المجتمعية، وعمل الدراسات والبحوث .. وغيرها.