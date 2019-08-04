ختام فعاليات المخيم الكشفي الخليجي لمرحلة الكشاف المتقدم بمهرجان صلالة السياحي

بمشاركة 350 من السلطنة ودول الخليج والاردن واليمن

اختتمت بمركز البلدية الترفيهي بمهرجان صلالة السياحي فعاليات ومناشط وبرامج المخيم الكشفي الخليجي لمرحلة الكشاف المتقدم الذي نظمته المديرية العامة للكشافة والمرشدات خلال الفترة من 29 يوليو ولغاية ٤ أغسطس تحت شعار “الكشفية.. والتنمية المستدامة” بمشاركة 350 مشاركا من السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية وذلك على أرضية المخيم بمحافظة ظفار.

اقيم حفل الختام تحت رعاية سعادة نجيب بن علي بن أحمد الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية وبحضور الدكتور يعقوب بن خلفان بن عبدالله الندابي مدير عام المديرية العامة للكشافة والمرشدات وعدد من المسؤولين في مختلف المديريات والمؤسسات الحمومية المتعاونة والمسؤولين بالمديرية العامة للكشافة والمرشدات ورؤساء وفود الدول المشاركة.

بدأ الحفل بكلمة قائد عام المخيم هلال بن محمد الدغاري قال فيها: نلتقي لنرفع ستارا فعاليات المخيم الكشفي الخليجي لمرحلة الكشافة المتقدم، والذي تجلت أهدافه في تحقيق غايته “الكشفية والتنمية المستدامة” بعد ملحمة كشفية خليجية عربية تشكلت بين زوايا الإبداع لأجل صنع الإنسان، والتطوير الذي سعى لخلق فرص الإنجاز والتقدم وصقل الطاقات الشبابية التفاعلية وتوظيفها في ميادين الحياة، من خلال مناشط وفعاليات هذا العرس الكشفي الذي ترجم رؤية المديرية العامة للكشافة والمرشدات، والمتمثلة في إكساب الفتية مجموعة من المهارات الخاصة بشعار المخيم ” الكشفية والتنمية المستدامة” وكذلك لتفعيل البرنامج الوطني ” هويتنا قيم ومسؤولية” ، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية أهمها : السياحة الكشفية والشراكة المجتمعية وتفعيل والمسؤلية الكشفية المجتمعية .

وفي الختام قام سعادة نجيب بن علي بن أحمد الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية بحضور الدكتور يعقوب بن خلفان بن عبدالله الندابي مدير عام المديرية العامة للكشافة والمرشدات بتتويج 20 كشافا مجيدا من السلطنة ودول الخليج العربي واليمن والأردن، وتسليم الدروع التذكارية للجول المشاركة والجهات الحكومية والخاصة والأهلية المتعاونة وتسليم الشهادات لجميع االمشاركين في المخيم.