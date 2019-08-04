«الخليج 365» بالتعاون مع الادعاء العام: مَغبَّةُ نقل صور مُخِلَّة عبر (الواتساب)

في المحليات 5 أغسطس,2019 نسخة للطباعة

موضوع الادعاء العام

مُساعد المُدَّعي العام/ناصر بن عبدالله الريامي*

تتحصل واقعات الدعوى، في البلاغ الذي تلقّاه الادّعاء العام من المدَّعي بالحق المدني (س. ع)، مُفيدًا في بلاغِه عن تلقيه صورًا إباحية خاصة بأخته، في هاتفه الجوال، عبر برنامج (الواتساب)، من طرف الرقم الخاص بالمتهم (ص.ل).

هذا، وبالتحقيق مع المتهم استدلالاً، أنكر التُهمة الموجَّهة إليه جُملةً وتفصيلاً، فتمَّ على ضوء ذلك، إحالته إلى الادِّعاء العام، لغايات التحقيق، خلال الأجل القانونيِّ المحدَّد لذلك (48) ساعة، وفق مُقتضيات المادة (50) من قانون الإجراءات الجزائية.

وباستجواب المتهم من قِبل عُضو الادِّعاء العام المختص بجرائم تقنية المعلومات تمسَّكَ بموقفه السابق أمام الضبطية القضائية، حيث اعتصم بإنكار الاتهام الموجَّه إليه فتقرَّر حبسه احتياطيًا، على ذمَّة القضيَّة، وتقرَّر ندب أحد الخُبراء في مُختبر الأدلَّة الرَّقمية، لفحصِ هاتف المتهم، وهاتف المُدَّعي بالحق المدني، فجاء تقرير الخبير بما يُؤكِّد صحة الاتهام.

وبمواجهة المتهم بالبيّنة الفنية القائمة ضدَّه، لم يجد مناصًا من الإقرار بالواقعة المنسوبة إليه إلا أنه دافع عن نفسه الاتهام بالقول: إن قصده لم ينصرف إلى الإساءة أو التشهير وإنما إلى إحاطة علم المدَّعي بالحق المدني بما تفعله أخته.

* قرار الادِّعاء العام:

قرَّر الادِّعاء العام إحالة المتهم إلى المحكمة المختصّة، وذلك لاستخدام هاتفه النقال في الاعتداء على حُرمة الحياة الخاصة للأفراد، بنشر صور تتصل بخصوصيّة المجني عليها بالمخالفة للمادة (16) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

* المحكمة:

أقر المتهم في التحقيقات النهائية أمام القاضي الابتدائي، بإرسال الرسائل والصور الخاصة بأخت المدعي بالحق المدني إلا أنه دفع عن نفسه الاتهام بانتفاء القصد الجنائي، مُشيرًا في بيانه لهذا الجانب، إلى أنه كان قد وصل إليه قُرص مُدمج يحتوي على تلك الصور وأنه بعد أن تأكّد من مُحتوى القرص، وشاهد الصور الإباحية عمد إلى إرسالها إلى المدَّعي بالحق المدني (أخ المجني عليها)، ليس لقصد التجريح أو الإساءة لسُمعةِ المجني عليها وإنما من باب النصح فقط.

كما طالب المحامي ببراءة مُوكّله لانتفاء فعل النشر، وانتفاء الركن المعنوي في الجريمة، مُوضّحًا ذلك بالقول: إن هناك فارقاً بين فعل النشر وفعل العرض، فالنشر هو إذاعة الخبر بين الناس، وهو الأمر الذي لم يتحقق في خصوصية القضية المعروضة، فالمتهم عرض الأمر على المدعي بالحق المدني فقط، كون المجني عليها أخته بمعنى أن الأمر ظل بينهما وأن فعل النشر، والحال كذلك، لم يتحقق لعدم تحقق إطلاع الغير على الصور الخليعة، محل الاتهام.

*الحكم الابتدائي:

قرَّرت المحكمةُ الابتدائية إدانة المتهم بمخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقضت بسجنه لمدة سنة، كما قضت بإلزامه بأن يؤدي تعويضًا للمدعي بالحق المدني، مبلغًا وقدره (500) ريال عُماني، كتعويض عن الأضرار التي تعرض لها.

وحيث خلصت المحكمة إلى ثبوت الاتهام قِبَل المتهم فقد أوردت في حيثيات حُكمها، أنها تلتفت عمَّا أثاره المتهم ووكيله من انتفاء الرُكن المعنوي للجريمة، إذ أن ما فعله المتهم يدخل ضمن أفعال النَّشر الواردة في المادة (16) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فقد ثبت قيام المتهم بفعل نشر الأخبار والتسجيلات المرئية، وذلك من خلال سرد وقائع وأفعال مُشينة لأخت المدعي، حتى وإن كانت ـ وعلى فرض صحتها ـ فإن مُجرد إرسالها إلى هاتف الأخير، تحمل في طياتِها جُل معاني الاعتداء، ليس على حُرمة الحياة الخاصة فحسب، وإنما يُعد الاعتداء اعتداءً على حُرمة العائلة، والتي هي محل حماية من قبل الجميع.

وأضافت المحكمة في حيثيات حُكمها بالقول: إن ما ساقه المتهم من انتفاء القصد، في غير محله، بدليل أن المتهم قصد من فعلته التجريح والإساءة، وليس النصح كما يدعي، وأن هذا تؤكّده تلك الرسائل التي يستفاد منها تلذّذ المتهم بالإهانة، من خلال سرده للأحداث وتوصيفه لمواضع العفة لأخت المدَّعي، ونعيها بألفاظ تستهجنُ منها النفس البشرية، والفطرة السَّليمة، والإسهاب غير المسوّغ في ذكر الأحداث، والتي لا تتماشى، بحالٍ من الأحوال، مع قصد النصح والإرشاد الذي يدَّعيه المتهم كما أنه لا يستقيم الزَّعم بانتفاء القصد الجنائي مع قيام المتهم بنقل الصور من القرص المدمج وتفريغها في الجهاز، عبر نظام نقل الرسائل، ومن ثم يقوم بإرسالها إلى هاتف المدَّعي عبر برنامج (الواتساب) في الوقت الذي كان في وِسعِه تسليم القرص باليد إلى المدَّعي. وعليه، فإن فعل النشر مُتحقِّق، ما دامت الصور وصلت عبر وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلى من لا شأن له بالصور.

* الطعن في الحكم:

لم يرتضِ المحكوم عليه بالحكم، فطعن فيه أمام محكمة الاستئناف، التي قرَّت، بعد المداولات والمرافعات، تأييد الحكم المستأنف، كما طعن بالنقض أمام المحكمة العليا، التي قرَّرت قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات بعد أن خلصت إلى المبدأ التالي:

التعدي على حرمة الحياة الخاصة بفعل النشر الذي أورده المشرع في المادة (16) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يتحقق بمجرد إرسال خبر أو مادة مرئية إلى من لا دخل له بالمادة محل النشر كما أن النص العِقابي جرَّم إرسال الصور لذاتها، بغض النظر عن مطابقة الصور أو الأخبار للحقيقة (الطعن رقم 580/2014، الدائرة الجزائية).