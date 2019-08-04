سلاح الجو السلطاني العماني يقوم بعمليات نقل مواد إنشائية متنوعة

قامت صباح امس طائرة عمودية تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني بنقل عدد من المواد الإنشائية لأغراض البناء إلى المناطق الجبلية لقرية النجد التابعة لولاية وادي بني خالد بمحافظة شمال الشرقية.

يأتي ذلك في إطار الأدوار والمهام الاجتماعية والإنسانية التي تسهم في تقديمها قوات السلطان المسلحة لكافة المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة جنباً إلى جنب مع باقي المؤسسات والجهات الحكومية الأخرى.

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