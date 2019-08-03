بلدية مسقط تنفذ حلقات تدريب توعوية للباعة المتجولين

في المحليات 4 أغسطس,2019 نسخة للطباعة

بهدف رفع سقف التوعية بأساسيات تداول الأغذية

ـ استهداف الباعة المرخصين في عدد من الولايات بمحافظة مسقط

ـ الحلقات تضمنت شرحا للظروف المناسبة لتحضير الأطعمة خاصة المتعلقة بسلامة وجودة اللحوم المعدة للشوي

نفذت بلدية مسقط ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية وبالتعاون مع مديريات البلدية الخدمية برنامج عمل تم خلاله عقد حلقات توعوية وإرشادية، استهدفت الباعة المتجولين والمرخصين حسب ما تنص عليه الأنظمة البلدية.

يهدف البرنامج إلى تقديم إرشادات تتناول التعريف بأساسيات تداول الأغذية، إلى جانب الممارسات الصحية الجيدة في تحضير الأطعمة، مع تحديد المشاكل المحتملة المتعلقة بسلامة الغذاء، وتعيين أفضل الطرق كفاءة وفعالية للوقاية من هذه المخاطر، أو تحديد أفضل الوسائل لتلافيها أو التخلص منها، كما قدم خلال البرنامج عرض حول طرق مكافحة الآفات التي تنتقل عبر الغذاء، وذلك بشرح الظروف المناسبة لتحضير الأطعمة، وخاصة المتعلقة بسلامة وجودة اللحوم المعدة للشوي.

من جانب آخر فقد ركزت أهداف البرنامج على رفع وعي البائع المتجول حول أسس تداول الأغذية بدءاً من المصدر، النقل، التحضير أو الإعداد والطبخ وإنتهاءً بالتقديم ووصول الغذاء للمستهلك، بالإضافة لتعريف البائع حول طرق الوقاية من الحشرات (البعوض، الذباب .. إلخ) والطرق الآمنة في مكافحتها واستخدام المبيدات. حيث تم الإعداد لهذا البرنامج بما يتلاءم مع استخدام وسائل متنوعة لعرض المعلومات.

وتحضيرًا وتهيئةً لنجاح البرنامج فقد تم في البدء حصر أعداد الباعة في مختلف ولايات مسقط، والتخطيط لها ليتم تنفيذها بواقع يومين بالولايات التي تضم الأعداد الأكثر من هذه الفئة: حيث تم البدء في استهداف الباعة بولاية السيب ومن ثم تنظيم حلقة عمل بولاية العامرات، فبوشر، ثم ولايتي مطرح وقريات، كما وجهت دعوة لجميع الباعة، وحصر أعداد الحضور، وقد كان عدد الحضور بحلقة السيب (16 ) فقط من أصل (46) بائعاً مرخصاً في الولاية، وكان عدد الحضور بحلقة العامرات (7) فقط من أصل (19) بائعاً مرخصاً في ولاية العامرات، و(٢٧) في الولايات الأخرى مثل: بوشر ومطرح وقريات.

* أبعاد تنظيمية وإدارية

وقد تحدث الدكتور شوقي الزدجالي مساعد مدير عام المديرية العامة للشؤون الصحية قائلاً: إن فكرة تنفيذ هذه الحلقة جاءت لفئة الباعة المتجولين، كخطوة ثانوية تبعت مجموعة إجراءات تنظيمية وإدارية اتخذتها البلدية من حيث تحديد نوعية الأنشطة التي يمارسها الباعة المتجولين، وتحديد واعتماد المواقع بالولايات الستة بمحافظة مسقط بالإضافة لإصدار الاشتراطات الصحية الخاصة بهم.

وأضاف: تسعى بلدية مسقط ممثلةً بالمديرية العامة للشؤون الصحية جاهدةً للإهتمام والارتقاء بفئة الباعة المتجولين وتقديم الدعم لهم، والتغلب على العديد من التحديات والمعوقات التي واكبت الارتفاع الملحوظ لأعداد هذه الفئة في الفترة الأخيرة بمختلف ولايات المحافظة، الأمر الذي يستدعي إيجاد نظام يتماشى مع السياسة العامة لمدينة مسقط، ويتوافق مع المظهر الحضاري للمدن العصرية، بالإضافة للارتقاء بالمستوى الصحي وتحقيق الجودة في مختلف الأنشطة المتعلقة بالغذاء.

* احصائيات:

أشارت الإحصائيات الأخيرة للباعة المتجولين الى أن عدد المرخصين منهم في ولاية السيب يبلغ حوالي (46) بائعاً متجولاً، منهم (43) بائعاً للحوم، وعدد (3) مسجلين في أنشطة أخرى، بينما يبلغ العدد الإجمالي للباعة المتجولين المرخصين في بقية ولايات محافظة مسقط (46)، ليكون بذلك عددهم الإجمالي في محافظة مسقط (92)، وجاري العمل على دراسة (75) طلباً من الطلبات المنتظرة للحصول على التصاريح اللازمة لممارسة نشاط الباعة المتجولين.

ويؤمل من خلال تنظيم هذه البرنامج أن تنعكس بنتائجه إيجاباً على المستوى الصحي في تداول الباعة للأغذية. كما سيتم إثر تقييم التجربة إعداد خطط مستقبلية لتنفيذ برامج مشابهة لفئة الباعة المتجولين، والتي ستركز على مجال النظافة الشخصية والسلامة المهنية، ومجال التسويق وكسب رضا المستهلك، بما من شأنه أن يعمل على تحسين أوضاع شريحة أكبر من الباعة ويسهم في استقرار انشطتهم التجارية.

وقد أبدى الحضور تفاعلاً واهتماماً بموضوع البرنامج، حيث دار النقاش حول بعض التحديات التي يواجهها الباعة المتجولين في تداول وإعداد الأغذية والمتمثلة في عدم المعرفة بالطرق السليمة في حفظ وتداول اللحوم، وكذلك عدم الالمام بالطرق السليمة والآمنة لمكافحة الحشرات والآفات داخل العربات وحول أماكن العرض والبيع.

كما أكد المشاركون أهمية هذا البرنامج، إذ تحدثت زيون بنت محمد الجابرية وأشارت بالقول الى أن البرنامج أتاح لي فرصة للتعرف على أساسيات تداول الاغذية، وخصوصا اثناء البيع والعرض في الشوارع، فنحن كباعة متجولين لسنا على دراية كافية بكل اساسيات سلامة الغذاء والطرق الصحيحة والصحية للتداول ودرجات الحرارة المناسبة لحفظ المواد الغذائية، مطالبة بتكرار مثل هذه الفعاليات.

كما تحدث أيمن بن يعقوب الهدابي وقال: نظرًا لطبيعة النشاط الذي نزاوله كباعة متجولين فنحن نحتاج على الدوام الى التشجيع والدعم الحكومي، وتقديم مثل هذه البرامج التثقيفية، وحضورها يساعدنا في التعرف على ما هي الاشتراطات الصحية الخاصة بنا كباعة متجولين، وما هي الطرق الصحية والسليمة لتداول الاغذية، والتي من شأنها الحفاظ على صحة المستهلكين، وبالتالي تساعدنا على تحسن عملنا والحصول على رضا المستهلكين وزيادة الطلب علينا.

وعلق البائع المتجول حارث بن سيف آل عبدالسلام على البرنامج قائلاً: أشكر جهود بلدية مسقط وتحديداً المديرية العامة للشؤون الصحية وجميع المديريات التي شاركت في التنظيم والاعداد لتنفيذ هذه البرامج، حيث اننا اتاحة فرصة كهذه تعزز المشاركة الفعالة للمناقشة والأخذ بخبرات غيرنا من الباعة المتجولين، والتعلم مما لدى الآخرين، ناهيك عن فرصة نضح الخبرة العملية من المحاضرين في مجال الاغذية ومكافحة الحشرات والقرارض.

أما في حلقة ولايتي العامرات وقريات فقد تحدث ابراهيم بن زايد السعدي معرباً عن سروره بتنظيم البرنامج وقال: قد تمكنت من خلال حضور البرنامج على التعرف بطرق التخلص ومكافحة الحشرات اثناء وبعد الانتهاء من العمل في العربة، ومن ناحية سلامة الاغذية فقد أصبح لدي وعي يمكنني من اتباع طرق التداول الصحيحة للحوم وما هي درجات الحرارة الصحيحة لحفظ اللحوم قبل الطهي واثناء الاعداد والبيع لان بيع منتجات اللحوم كالمشاكيك والبرجر هي مجال اختصاصي.

يعقوب بن سالم الحسيني أحد الباعة المتجولين بولاية قريات قال: يعد هذه البرنامج مجال خصب لتبادل المعرفة والحوار المبني على أسس علمية، وهو فرصة للالتقاء بالمختصين في مجال سلامة الغذاء، ومكافحة الحشرات والآفات، والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال. وحيث أن مهنة البيع المتجول هي مصدر دخلنا الوحيد، فنحن نحاول تعلم كل ما من شأنه مساعدتنا في الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة، وتحسن جودة الأطعمة التي تطهى، بما يحقق زيادة الإقبال علينا من المستهلكين.