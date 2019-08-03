بدء فعاليات مؤتمر ظفار الثالث للصيدلة بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة

تحت شعار:(إدارة مثلى للأدوية)

تغطية ـ العنود المهرية وريان الشنفرية:

أفتتحت أمس فعاليات مؤتمر ظفار الثالث للصيدلة والذي جاء بتنظيم من قبل المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار بالتعاون مع الجمعية الصيدلانية العمانية وذلك بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة.

رعى سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة لشئون الصحية بحضور عدد من مديري العموم بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والعسكرية والمهتمين والمختصين في عالم الصيدلة من داخل وخارج السلطنة والذي يستمر لمدة يومين.

بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة المؤتمر تحدث فيها الصيدلاني سعيد بن أحمد جعبوب مدير دائرة الرعاية الصيدلانية والمستودعات الطبية قال فيها: يأتي تنظيم النسخة الثالثة من مؤتمر ظفار الثالث للصيدلة الذي تنظمه المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار متمثلة بدائرة الرعاية الصيدلانية والمستودعات الطبية وبالاشتراك مع الجمعية الصيدلانية العمانية تحت شعار:(إدارة مثلى للأدوية) وذلك بعد النجاح المميز الذي حققته النسخ السابقة وما هذا إلا تجسيد عملي للتعاون بين مختلف قطاعات وزارة الصحة مع المؤسسات الصيدلانية وذلك من خلال العمل الجماعي لتنظيم هذا الاحتفال والفعاليات المصاحبة له.

وتقام فعاليات مؤتمر ظفار الثالث للصيدلة على يومين، حيث يهدف المؤتمر إلى زيادة التبادل المعرفي بين كافة منسوبي القطاعات الصحية داخل وخارج المحافظة، في مجالات الصيدلة المختلفة، والاستفادة من الخبرات، وآخر المستجدات العلمية والعملية في ممارسة مهنة الصيدلة وإبراز دور الصيدلي المهم في الرعاية الطبية، من خلال تقييمه للخطة العلاجية، ومشاركته الفعالة مع أعضاء الفريق الطبي.

ومن هذا المنطلق فإنّ وزارة الصحة تبذل جهوداً متميزة في الارتقاء بهذا القطاع وتطويره ورفع مستوى أدائه بما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال، لذلك يأتي انعقاد هذا المؤتمر استجابة لاستراتيجية وزارة الصحة في تطوير الأداء الصيدلاني استشعاراً بالتحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه مهنة الصيدلة والعاملين بها لمواكبة التطورات الحديثة المتسارعة في جميع مجالات الممارسات المهنية وتطبيق أحدث معايير الجودة للارتقاء بالعمل الصيدلاني بما يتلاءم مع الدور الرئيسي للصيدلي كواحد من اعضاء الفريق الطبي.

وأكد الصيدلاني سعيد جعبوب أن البرنامج العلمي لهذا المؤتمر يشارك في تقديمه نخبة من المحاضرين المتميزين من الممارسين في مختلف المجالات الصيدلانية بالإضافة الى نخبة من الاطباء والأكاديميين. حيث يتضمن مواضيع تلبي متطلبات الممارسة الفعلية لمهنة الصيدلة، كما تهدف إلى تسليط الضوء على عدة محاور للخروج بتوصيات وقرارات تدفع بقطاع الصيدلة نحو الامام لمواكبة أحدث التقنيات العلمية في هذا المجال.

فقد تم إعداد البرنامج العلمي لهذا المؤتمر بمشاركة 36 متحدثًا من الخبراء والمتخصصين عالميًا ومحليًا في مجال الصيدلة، حيث يتضمن المؤتمر، 6 جلسات علمية، تعرض خلالها 21 ورقة عمل في اليوم الأول والثاني للمؤتمر و4 حلقات علمية.

الجدير بالذكر أن الجمعية الصيدلانية العمانية تشارك مع اللجنة المنظمة للمؤتمر بتنظيم البرنامج العلمي في اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر عن الامراض النادرة بالسلطنة وذلك في اطار التعاون الدائم بين الجمعية الصيدلانية العمانية والمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار.

في جانب المحاور والأوراق العلمية التي تقدم أكد أن فعاليات مؤتمر ظفار الثالث للصيدلة سوف تناقش سبعة محاور رئيسية وهي: مهام ومسؤوليات الصيدلي في الرعاية الطبية للمرضى كبار السن والمستجدات فيما يتعلق بتشخيص الأمراض النادرة وعلاجها والتحديات التي تواجه القطاع الصحي في علاج وتوريد الأدوية التي تستخدم لعلاج الامراض النادرة والمستجدات في مجال الخدمات الصيدلانية والأنظمة الاكلينيكية المبتكرة من مختلف مؤسسات السلطنة والتحديات التي تواجه قطاع صناعة الدواء ما بين سياسات التسجيل وتنامي مسألة الادوية المغشوشة ونشر الوعي الصحي و رفع المستوى العام لسلوكيات الفرد والتعامل مع الادوية بأفضل واسلم الطرق (ثقافة الوعي بالأدوية) بالأضافة إلى عرض بعض البحوث العلمية عن نباتات ظفار الطبية واستخداماتها العلاجية ضد بعض الخلايا السرطانية.

وتحدث البروفيسور مصطفى فهمي عميد كلية عمان للعلوم الصحية في كلمة مختصرة أكد فيها أنه أي مهنة من المهن كي تواكب المستقبل وأستيعاب المعدل المتسارع من الاختراعات الحديثة لابد من وقفة مهنية لمعرفة أين نحن الآن ومالذي نريده ونتوقعه في المستقبل، مشيراً الى أهمية وضرورة إعادة هندسة للمهنة في ضوء المستجدات الحديثة مع عدم الغفل على مواجهه الصعوبات بسبب الانظمة والقوانين غير العصرية لذا وجب علينا التعرف على كيفية مواجهتها ومواكبتها بالشكل الصحيح.

وتم استعراض مشاهد مرئية ركزت على إيصال رسالة للحضور على دور الصيدلاني في رحلة الدواء التي تبدأ من المادة الخام والتي تستخلص من النباتات التي تدخل في صناعة الأدوية الحديثة إلى مرحلة إستخدامها من قبل الشخص المريض وما هي البرتوكولات والأنظمة الحديثة العلاجية التي تعنى بمراقبة وتحسين طرق وأساليب العلاج بالتعاون مع الاطباء وغيرهم من الطاقم الطبي، كما اشتمل العرض المرئي على التعريج على تاريخ الجمعية الصيدلانية منذ تأسيسها وبدايتها والصعوبات التي واجهتها والإنجازات والنجاحات التي تحققت تحت مظلتها، حيث تعتبر الجمعية المظلة التي تجمع وتضم الكوادر الصيدلانية.

وعلى هامش مؤتمر ظفار الثالث للصيدلة دشن سعادة الدكتور وكيل وزارة الصحة لشئون الصحية معرضاً يتضمن عروضاً علمية لملصقات لأبحاث علمية في مجال الصيدلة المختلفة بمشاركة 18 بحثاً من داخل وخارج المحافظة من الصيادلة وطلاب كليات الصيدلة تستعرض مواضيع مختلفة تتعلق بآخر المستجدات والابحاث في علوم الصيدلة وسوف يتم تقييمها من قبل اللجنة العلمية وتنتهي باختيار أفضل ثلاثة أبحاث، وسيتم تقديم الجوائز لمقدميه، كما يحتوي المعرض للمرة الثانية على ركن لنباتات الطبية التي توجد في محافظة ظفار وإستعراض استخداماتها العلاجية بمشاركة قسم الابحاث في جامعة ظفار.