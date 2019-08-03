معرض يحكي مسيرة قائد وشعب

الزائر لمركز البلدية الترفيهي لمهرجان صلالة السياحي 2019م تستوقفه الفعاليات والبرامج والمناشط المختلفة ومن بين تلك الفعاليات معرض عمان أرض الصداقة والسلام في بداية مدخل القرية التراثية الذي يحكي قصة قائد وشعب من خلال تواجد أكثر من 113 صورة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في مناسبات مختلفة وجولات جلالته في قرى ومدن وولايات السلطنة المختلفة والمتعددة والمترامية الأطراف والتقائه بأبناء شعبه يتدارس معهم كافة شؤونهم إلى جانب صداقات عمان مع العالم.

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يستمر حتى السابع من أغسطس الجاري

بدء فعاليات ومعرض رسالة الإسلام من عُمان بمركز البلدية الترفيهي

تغطية ـ عوض دهيش ورشيد مغراب:

مع أجواء الخريف الرائعة ورذاذها المنعش والطبيعة الساحرة وتوافد زوار موسم الخريف لمحافظة ظفار من داخل وخارج السلطنة بدأت بمركز البلدية الترفيهي ضمن مهرجان صلالة السياحي 2019م فعاليات معرض رسالة الإسلام من عُمان.

رعى افتتاح الفعالية والتي تقيمها وتنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع فريق فخر الخليج 365 وبعض الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار وبحضور الدكتور محمد بن سعيد المعمري المشرف العام للبرنامج والمستشار العلمي بمكتب وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ، وتهدف الفعالية إلى تعريف المجتمع المحلي والعالمي بالقيم الإنسانية المشتركة، وتقديم تجربة عُمان الحضارية القائمة على احترام المبادئ الأساسية للإنسان وتحقيق كرامته والحفاظ على حقوقه وصون المقدسات والأديان وعدم التعرض لها.

وقد اشتمل حفل برنامج وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بفعالية أوبريت بعنوان:(سفن السلام) في مشاهد مسرحية تمثيلية تجسد تاريخ عُمان العريق وتواصلها الحضاري في ستة لوحات، اللوحة الأولى: عُمان ما قبل التاريخ وتجارة اللبان وزيارة وفد الملكة حتشبسوت إلى ميناء سمهرم، واللوحة الثانية: دخول عُمان للإسلام طواعية بوصول رسالة الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) لعبد وجيفر ابني الجلندى ملكي عُمان في ذلك التاريخ، واللوحة الثالثة: مشهد عن الصحابي زهير بن قرضم وهو أول من أسلم من أهل ظفار حين كان مودعا أهله وعشيرته لزيارة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، واللوحة الرابعة: مشهد لزيارة السفير العماني أحمد بن النعمان الكعبي مبعوثاً إلى نيويورك ومحمّلاً بالهدايا القيمة من قبل السلطان سعيد بن سلطان، واللوحة الخامسة: مشاهد من العصر الزاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والذي يجسد العصر الذهبي لعُمان حيث الازدهار والتطور والأمن والسلام والرخاء.

ويختم تلك المشاهد التمثيلية لوحة ختامية تجسد معاني الولاء والدعاء لهذا الخليج 365 العزيز وقائده المعظم وشعبه الوفي بأسلوب مسرحي جذاب.

يذكر أن الأوبريت المسرحي من إخراج وتأليف عماد الشنفري وبكوادر عُمانية كاملة ويعرض في ساحة مفتوحة بالقرية التراثية للمهرجان يومياً الساعة السابعة والنصف مساء لمدة ستة أيام.

ويصاحب الفعالية افتتاح معرض رسالة الإسلام من عمان بنسخته المحلية باللغتين العربية والانجليزية في 24 لوحة عرض، مع معرض فن الظلال، وبعض مطبوعات ومنشورات المعرض.

تأتي هذه الفعاليات امتداداً للنجاحات التي قدمها المعرض خلال العشر سنوات الماضية تحت اشراف الدكتور محمد بن سعيد المعمري المستشار العلمي بمكتب الوزير والمشرف العام على البرنامج والذي طاف ٣٧ دولة بواقع ١٢٥ محطة حول العالم و٢٦ لغة.

وقد عملت الوزارة في هذه الفعاليات والمناشط استلهاماً من الرؤية السامية لحضرة صاحب السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في جانب التواصل الحضاري مع العالم على إطلالتين: الأولى في رؤيتنا للعالم والثانية في رؤية العالم لنا، وفي هذا المسعى الواسع والمهم أقامت الوزارة وعملت في اتجاه تعزيز القيم الإنسانية المشتركة، وبناء جسور التواصل والصداقة والاحترام المتبادل، والحث على الأخلاق والعدل والإحسان كثلاثية مهمة تقضي على مظاهر التطرف والعنف والكراهية وتنبت في المجتمعات قيم التسامح والتعايش والوئام.

وقال الدكتور محمد بن سعيد المعمري المستشار العلمي بمكتب وزير الأوقاف والشؤون الدينية والمشرف العام على الفعالية: إن المعرض وما يصاحبه من فعاليات يهدف إلى تعريف المجتمع بالقيم الإنسانية المشتركة وتقديم تجربة عُمان الحضارية القائمة على احترام المبادئ الأساسية للإنسان وتحقيق كرامته والحفاظ على حقوقه وصون المقدسات والأديان وعدم التعرض لها.

وأضاف: إن معرض رسالة الإسلام من عُمان بنسخته المحلية باللغتين العربية والانجليزية يضم 24 لوحة عرض إلى جانب بعض المطبوعات والمنشورات المتنوعة.

وأشار المعمري إلى ان إقامة المعرض يأتي امتداداً للنجاحات التي قدمها خلال العشر سنوات الماضية والذي طاف ٣٧ دولة بواقع ١٢٥محطة حول العالم

و٢6 لغة.

وقال الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار راعي الاحتفالية: إن رسالة الإسلام انتشرت داخلياً وخارجياً وهي مبدأ سلام ومحبة من العمانيين لكل شعوب العربية والإسلامية والعالمية، فتحية اجلال وتقدير لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بما تبذله من جهود في هذا المجال وكل التقدير والاحترام لمعالي وزير الآوقاف والشؤون الدينية وعلى وقوفه واشرافه على هذه المعارض وأتمنى لهم التوفيق والنجاح ونحن في عُمان بلد أمن وأمان وسلام يبارك الله خطواتهم.

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أصالة نصري وعدد من الفنانين العمانيين يطربون الجمهور في حفلة المهرجان الثالثة

شهد برنامج (ليالي المهرجان) الحفلة الفنية الثالثة من حفلات المهرجان على مسرح المروج، حيث كان الجمهور على موعد مع الفنانة السورية أصالة نصري التي قدمت خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها منها: (بنت أكابر، كبرتك على سيدك، خانات الذكريات) .. وغيرها من الأغاني المميزة ومن أعمالها التي تفاعل معها الجمهور وردد معها كلمات الأغاني التي قدمتها وتفاعلت بقوة مع جمهورها.

وقد شهدت الحفلة حضوراً جماهيرياً كبيراً، حيث استمتع الجمهور بفقرات الحفل والتي استمرت حتى الساعات الأولى.

كما تفاعلت الجماهير مع الفقرات الغنائية للفنانين العمانيين خلال فعاليات الحفلة الثالثة من ليالي المهرجان بمشاركة طلال اليافعي وناصر القلم وسالم قطن والذين أمتعوا الجمهور بأغانيهم.