شباب عمان الثانية تصل ميناء أرهوس الدنماركي للمشاركة في ختام سباقات السفن الشراعية الطويلة

في المحليات 1 أغسطس,2019 نسخة للطباعة

فيما تعود إلى السلطنة 7 أكتوبر القادم

الدنمارك ـ العمانية : وصلت سفينة البحرية السلطانية العمانية (شباب عمان الثانية) أمس إلى ميناء (أرهوس) بمملكة الدنمارك للمشاركة في مهرجان ختام سباقات السفن الشراعية الطويلة لعام 2019م والذي يقام خلال الفترة (1- 4 ) من أغسطس المقبل حيث يعد هذا المهرجان البحري آخر مشاركة للسفينة ضمن مشاركاتها خلال رحلتها الدولية إلى القارة الأوروبية (صواري المجد والسلام) وقد قطعت السفينة منذ أن انطلقت في رحلتها من السلطنة يوم 15 أبريل 2019م حتى ميناء أرهوس بمملكة الدنمارك حوالي 8 آلاف ميل بحري على أن تصل إلى مسقط يوم 7 أكتوبر المقبل .

وفي هذا الصدد قال العقيد الركن بحري علي بن محمد الحوسني قائد سفينة البحرية السلطانية العمانية (شباب عمان الثانية) : إن السفينة قطعت حوالي 8 آلاف ميل بحري منذ خروجها من مسقط بتاريخ 15 أبريل 2019م ووصلت السفينة إلى ميناء أرهوس بمملكة الدنمارك الصديقة للمشاركة في مهرجان ختام سباق السفن الشراعية الطويلة والذي يمتد لأربعة أيام، والمهرجان يضم العديد من الأنشطة والفعاليات التي من شأنها أن تستقطب العديد من الزائرين ، وسوف تنظم السفينة العديد من الأنشطة والفعاليات للتعريف بالمقومات الحضارية والسياحية والاقتصادية والثقافية وإبراز الصورة الحضارية المشرقة للسلطنة وما يتميز به الشعب العماني من القيم الإنسانية النبيلة وحب التواصل الحضاري مع الشعوب الأخرى .

طاقم السفينة:

وحول دور الطاقم المصاحب للسفينة قال الملازم بحري سالم بن حماد المفرجي ضابط الامداد بالسفينة قال : لي الشرف والفخر لأكون ضمن طاقم سفينة البحرية السلطانية العمانية (شباب عمان الثانية) في رحلتها صواري المجد والسلام للقارة الأوروبية وذلك لمد أواصر المحبة والسلام وإبراز القيم العمانية ومنجزات النهضة العمانية ، وتعد مهام عملي في السفينة هي تقديم الدعم والإسناد اللوجيستي والإعاشة والإيفاء بمتطلبات السفينة سواء أثناء الإبحار أو الرسو في الموانئ المختلفة ضمن خط مسار السفينة”.

فيما قال العريف بحري محمد بن ضحي العميري: فخور جدا أن أكون ضمن طاقم السفينة وأعمل بكل جهد مع زملائي على متن السفينة للتعريف بعمان ورفع اسمها عاليا في المنصات وأشعر حقا بسعادة غامرة عندما نقدم الدعم والمساندة لبعضنا البعض ونتفاعل لتقديم أفضل صورة عن عماننا الحبيبة”.

وللمتدربين على ظهر السفينة دور كبير في العمل الرقيب جوي سوسن بنت عبدالله الجابري من سلاح الجو السلطاني العماني قالت : حب عمان لا يفرق بين رجل وامرأة فكلنا من أجل رفعة وتقدم الخليج 365 الحبيب وهنا نحن نضرب مثالا رائعا في حب الخليج 365 للتعريف بمنجزات الخليج 365 ومكنوناته الحضارية وقد اكتسبت خلال الرحلة مهارات كبيرة واستطعت أن أشاهد تقدير كل من زار السفينة لعمان وحضارتها العظيمة .

فيما أضاف محمد بن يوسف الرمضاني متدرب من المديرية العامة للكشافة والمرشدات : هذه تجربة مثيرة جدا لي خاصة وأنني أنهيت دراستي دبلوم عالي في الهندسة الميكانيكية ولدي مهارات اكتسبتها من خلال وجودي في الكشافة والآن اكتسبت مهارات جديدة من خلال وجودي ضمن هذه الرحلة البحرية للقارة الأوروبية وسنحت لي الفرصة لمشاهدة تفاعل الأوروبيين مع طاقم السفينة وما تحويه من جوانب تجسد النهضة العمانية الحديثة .