مسقط ـ العمانية : عاد إلى البلاد أمس صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد قادمًا من المملكة العربية السعودية بعد أن نقل تعازي حضرة صاحب الجلالـة السلطـان قابـوس بن سعيد المعظـم ـ حفظه الله ورعاه ـ في وفـاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

وقد رافق سموه في نقل التعازي معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية وسعادة الدكتور صالح بن سالم الرحبي أمين عام مكتب مستشار جلالة السلطان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شهاب بن طارق يعود إلى البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.