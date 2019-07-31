عقدت اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة أمس اجتماعاً لها برئاسة سعادة المهندس خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة وذلك بمبنى ديوان عام وزارة الداخلية تم خلال الاجتماع التطرق الى ما وصلت إليه الاستعدادات الجارية للعملية الانتخابية إضافة إلى مناقشة المواضيع ذات العلاقة واتخذت الإجراءات المناسبة بشأنها .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الرئيسية لانتخابات (الشورى) تواصل تحضيراتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.