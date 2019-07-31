الأحد القادم افتتاح مبنى مركز شرطة الخوض الجديد وقرار بإنشاء آخر بالمعبيلة

تحتفل شرطة عمان السلطانية الأحد القادم بافتتاح مركز شرطة الخوض فيما أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قراراً بإنشاء مركز شرطة المعبيلة يكون مقره المبنى الحالي لمركز شرطة الخوض.

ويأتي افتتاح المبنى الجديد لمركز شرطة الخوض ومبنى خدمات الشرطة بولاية السيب بمحافظة مسقط تحت رعاية سعادة ناصر بن حمود الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وبحضور اللواء حمد بن سليمان الحاتمي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات وعدد من المكرمين وأصحاب السعادة وكبار ضباط شرطة عمان السلطانية وقوات السلطان المسلحة والأجهزة الأمنية والمشايخ والرشداء والمواطنين.

يأتي افتتاح المركز ومبنى الخدمات الذي يقع على الطريق السريع مقابل واحة المعرفة بمنطقة الخوض من أجل تقديم أفضل الخدمات الشرطية للمواطنين والمقيمين.

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