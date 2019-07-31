الرذاذ مستمر على مدينة صلالة

تزداد متعة موسم الخريف مع رشات الرذاذ وهمسات النسيم المعطرة حيث يتواصل تساقط الرذاذ على صلالة مع زيادة عدد السياح القادمين إلى صلالة للاستمتاع بأجواء الخريف وقضاء أوقات ممتعة وسط الطبيعة بين ربوع ظفار الجميلة حيث المصيف الاستثنائي بين سحر الشواطئ وقمم الجبال واخضرار المروج والسفوح.

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