الجمعية العمانية لحماية المستهلك تنظم ندوة بصلالة حول الغذاء الصحي المتوازن

في المحليات 31 يوليو,2019 نسخة للطباعة

صلالة ـ من أحمد أبو غنيمة:

أقامت الجمعية العمانية لحماية المستهلك مؤخرا ًندوة بعنوان:(الغذاء الصحي المتوازن وعلاقته بالصحة البدنية .. توازن الغذاء والجسد) وذلك بفندق حمدان بلازا بصلالة رعى الفعالية سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشئون المناخية بحضور الدكتور أنور بن محمد الرواس نائب رئيس الجمعية العمانية لحماية المستهلك والمهندس صالح بن محمود الزدجالي عضو الجمعية وحسان عمر محمود ملكاوي مستشار الجمعية وعدد من المسئولين بالجهات الحكومية والمسئولين بغرفة تجارة وصناعة عمان وعضوات جمعية المرأة العمانية وعدد من الطلبة والطالبات بجامعة ظفار والكليات الحكومية والخاصة.

وخلال الندوة ألقى الدكتور أنور بن محمد الرواس نائب رئيس الجمعية كلمة قال أكد فيها على أن التوازن الغذائي ليس بدعة أو نظرية مستحدثة بل تحض على الاتزان في مقادير وكميات وأنواع وظروف الأكل والشرب معاً بعدها ألقت الدكتورة مريم بنت عبد الله الوائلية مديرة دائرة الخدمات الداعمة من وزارة الصحة ورقة عمل تحت عنوان:(مفاهيم التغذية المتوازنة وعلاقتها بالصحة) تحدثت فيها عن نتائج المسح الوطني لوزارة الصحة لعام 2018.

وقد ترأست الجلسة الأولى الدكتورة نجمة بنت سعيد السريرية مدربة تنمية بشرية وإتيكيت وبروتوكول وإستشارية علاقات تربوية وأسرية وتحدثت عن فترة الصلاحية للمواد الغذائية والبطاقة الغذائية وأهمية شرب الماء وتقليل الفاقد من الغذاء وحفظ الأغذية بعدها فتح المجال للمناقشة والرد علي إستفسارات الحضور.

كما ترأست الجلسة الثانية الدكتورة فاطمة بنت سالم بن محمد الحسنية أخصائية إجتماعية بكلية عمان للسياحة حيث بدأت تحدثت الأوراق عن التغذية المتوازنة للأطفال ومعدلات حدود تقبل الجسم لتراكيز الملوثات العضوية في الغذاء والزراعة العضوية وفوائدها والتغذية المتوازنة أساس الصحة.

وكانت الندوة قد ارتكزت على أربعة محاور رئيسية وهي (فوائد الغذاء الصحي للجسم) و(إرشادات الغذاء الصحي) و(الغذاء المتوازن إلي جانب الرياضة أساس لصحة الإنسان) و(انتشار الأمراض ونوعية الغذاء).