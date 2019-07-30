نتيجة تدفق السحب العالية والمتوسطة ـ جبال الحجر تشهد نشاطا للتكونات المحلية وتكاثفا لسحب الخريف مع تساقط الرذاذ

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

شهد معظم محافظات وولايات السلطنة أمس تدفقاً للسحب العالية والمتوسطة والتي ساهمت بشكل كبير في نشاط التكونات المحلية للسحب الركامية على سلسلتي جبال الحجر والولايات المجاورة وهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة في فترة ما بعد الظهيرة.

وفي محافظة ظفار شهدت سحب الخريف تكاثفاً ونشاطاً واضحاً أدى إلى تواصل تساقط الرذاذ على سواحل المحافظة وجبالها وحسب النشرة الجوية الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني (الارصاد الجوية) فإنّ التوقعات تشير الى احتمالية تواصل تدفق السحب ونشاط التكونات المحلية في أوقات ما بعد الظهيرة خلال الأيام القادمة حيث من المتوقع أن تشهد جبال الحجر والولايات المجاورة لها هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح هابطة.

كما شهدت محافظة مسقط أمس تدفق سحب عالية ومتوسطة غطت سماء المحافظة وساهمت في اعتدال درجات الحرارة حيث بلغت درجة الحرارة الصغرى في السيب 29 درجة مئوية كذلك شهدت معظم الولايات درجات حرارة أقل من معدلاتها السابقة حيث سجلت أعلى درجات حرارة في السنينة وبلغت 43 درجة مئوية ، وبلغت في البريمي وينقل والرستاق وخصب 42 درجة مئوية.

كما سجلت أقل درجة حرارة أمس في قيرون حيريتي بلغت 19 درجة مئوية، فيما بلغت 20 درجة مئوية في ضلكوت تزامن ذلك مع نشاط سحب الخريف خلال هذه الأيام وتواصل تساقط الرذاذ و21 درجة في سيق كما سجلت شليم 22 درجة وبلغت في ثمريت 23 درجة فيما بلغت في رأس الحد 24 درجة مئوية.

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كانت هذه تفاصيل خبر اعتدال الحرارة على معظم المحافظات لتسجل (29) في مسقط و(43) في السنينة وقيرون حيريتي الأقل بـ (19)... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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