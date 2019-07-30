بحث أوجه التعاون المشترك بين السلطنة وبريطانيا

في المحليات 31 يوليو,2019 نسخة للطباعة

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني أمس الفريق السير جون لوريمير كبير مستشاري الدفاع بوزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط والوفد المرافق له.

في بداية المقابلة رحّب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف، فيما قدم الفريق السير جون لوريمير شكره وتقديره للسلطنة لما من شأنه تعزيز أطر التعاون القائم بين السلطنة والمملكة المتحدة الصديقة، كما تم تبادل الأحاديث الودية واستعراض مسيرة العلاقات التاريخية الطيبة بين الجانبين في كافة المجالات وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ، إلى جانب التطرق لعدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة أمس الفريق السير جون لوريمير كبير مستشاري الدفاع بوزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط.

في بداية المقابلة رحب الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف البريطاني كما تم تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك حضر المقابلة العميد الركن عبدالعزيز بن عبدلله المنذري مساعد رئيس الأركان للعمليات والتخطيط والعميد الركن جوي إسماعيل بن أحمد المطروشي مدير عام التعاون العسكري والملحقين العسكريين.

كما استقبل اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية بمكتبه بمعسكر المرتفعة أمس الفريق السير جون لوريمير كبير مستشاري الدفاع بوزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء رحب اللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية بالضيف البريطاني وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث وجهات النظر في عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك حضر المقابلة عدد من كبار الضباط بالبحرية السلطانية العمانية.

كما قام كبير مستشاري الدفاع بوزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط بزيارة لمقر مركز الأمن البحري بحضور العميد الركن بحري منصور بن محمد الخروصي رئيس مركز الأمن البحري واستمع إلى إيجاز عن مهام وأدوار المركز المتمثلة في إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر البحرية ، ومن بينها عمليات البحث والإنقاذ والحفاظ على البيئة البحرية من مختلف المخاطر كما اطلع على الأجهزة والمعدات الحديثة المستخدمة في إسناد عمليات الأمن البحري.

كما استقبل اللواء الركن سالم بن مسلم قطن آمر كلية الدفاع الوطني بمبنى الكلية بمعسكر بيت الفلج أمس الفريق السير جون لوريمير كبير مستشاري الدفاع بوزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط والوفد المرافق له.

وقد رحب اللواء الركن آمر كلية الدفاع الوطني بالضيف البريطاني وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية ووجهات النظر في عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك حضر اللقاء العميد الركن محمد بن يعرب السيفي مساعد آمر كلية الدفاع الوطني وعدد من كبار الضباط بالكلية.