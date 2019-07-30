أم عوض .. حكاية ارتبطت بالمهرجان

المواطنة زينة بنت شعبان سرور النوبي (أم عوض) تعد من المواطنات اللاتي ارتبطت بالمهرجان منذ انطلاقة في مخيم أصدقاء البلدية من خلال تقديم وتعريف زوار المهرجان بحرفتها التي توارثتها من أمهاتها في صناعة البخور بكل انواعه والذي يحمل مسميات عدة (الكيكة ـ السبائك ـ عود الأميرة ـ بنت النور ـ أمواج) هذا إلي جانب تواجد اللبان الظفاري بأنواعه وصناعة المجامر (الفخاريات) والمتعددة الأشكال والأحجام للزينة واستخدام المنزلي كل هذه المنتجات تجدها في معرضها عند البوابة الرئيسية لمدخل القرية التراثية ونقول أنها سعيدة جداً بتواجدها بالمساهمة في مهرجان صلالة السياحي منذ مسمياته السابقة وأنها تساهم في تعريف زوار محافظة ظفار في موسم الخريف بهذه الصناعات الحرفية العمانية الأصيلة.

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الجمعية العمانية للمعوقين تشارك في المهرجان

تشارك الجمعية العمانية للمعاقين بفعالية في مهرجان صلالة السياحي 2019م حيث اعتادت منذ 19 عاما الجمعية العمانية للمعاقين أن يكون لها تواجد بمركز البلدية ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي ومن المعروف أن من أهم أهداف الجمعية ادماج الأشخاص المعوقين في المجتمع ولذلك تسعى الجمعية من خلال مجلس ادارتها ولجانها وأعضائها لتحقيق اهدافها ، وهذا العام يتواجد مقر الجمعية داخل معرض السوق التراثي وكانت مشاركة الجمعية هذا العام مختلفة حيث برزت بعض من الشباب الحرفيين المتخصصين في صناعة المجسمات من الخشب ومن هؤلاء الشباب عبد الله شاكر البلوشي الذي يقوم بعمل الحرف التقليدية مثل الابواب والنوافذ من التراث العماني باستخدام الخشب .

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300 فرد من ابناء ضنك يجسدون تراث ولايتهم بمهرجان صلالة السياحي

كتب ـ سالم بن مسلم زعبنوت :

جمهور وزوار مهرجان صلالة السياحي 2019م بمركز البلدية الترفيهي كانوا مع مشاركة ولاية ضنك في تقديم الموروث الشعبي يكل مفرداته التي توارثتها الأجيال فكانت المحطة التي جاءت مميزة بأصالة وتراث أهلها حيث قدمت العديد من اللوحات الحية التي تحمل الطابع العماني العريق جسدها أكثر من 300 فرد من الجنسين الذين جاءوا بعبق الأصالة وما تتميز به الولاية العريقة من ولايات هذا الخليج 365 الغالي عمان حيث قدم أبناء الولاية العديد من الفقرات التي تفاعل معها الحضور الكبير بمسرح الولايات بمركز البلدية الترفيهي يتقدمهم معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية وسعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان صلالة السياحي 2019م وعدد من المسئولين فقد نقل أبناء ولاية ضنك موروثهم الشعبي التراثي من خلال التجسيد الحي والمباشر أمام زوار ومرتادي مركز البلدية الترفيهي والتي بدأتها بالهبية فالغي والطارق والحماسية فالتومية ومن ثم جاء دور الشعر تفاعلا مع أجواء الخريف وعطاء يوليو المجيد ثم بعد ذلك فن ما علي بالي وفن الهمبل والعيال ثم قدم بعض الشباب بعض الألعاب الشعبية ثم فن العازي واللوحة الختامية والتي جاءت معبرة عن تاريخ الولاية والاصالة العمانية .

كما جسد أبناء الولاية العديد من الحرف والمشغولات اليدوية التي قدمها مجموعة من الحرفيين والحرفيات من المنسوجات العمانية والصناعات المختلفة التي تشتهر بها ولاية ضنك وكانت مشاركة المرأة العمانية من الولاية حاضرة بقوة والتي جسدت من قبل جمعية المرأة العمانية بالولاية والتي جسدت بعض الألعاب الشعبية والمشغولات اليدوية التي تتقن مهارتها المرأة العمانية بولاية ضنك

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ختام مشاركة فريق الخوذات الحمر بمهرجان صلالة السياحي

كتبت ـ منى بنت سالم المهرية:

اختتم فريق الخوذات الحمر التابع للحرس السلطاني العماني مشاركاته في فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2019م.

وقد رعى الفعالية سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان صلالة السياحي 2019م، حيث قدم أعضاء الفريق بجانب خيمة المعرض الاستهلاكي عدداً من الحركات الاستعراضية المتنوعة المثيرة والحركات التي توزعت بين الفردية والجماعية واتسمت بالإثارة والشغف وسط تصفيق من الحضور والذين عبروا عن إعجابهم بتلك بالمهارات التي يتمتع بها أعضاء الفريق وإجادتهم للحركات ببراعة ودقة.

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ملتقى (تجوري) يواصل تقديم خدماته لجمهور المهرجان

يواصل ملتقى (تجوري) الأول التعريفي تقديم خدماته للجمهور المهرجان بقاعة رقم (4) بمركز البلدية الترفيهي.

(تجوري) موقع الإلكتروني أول موقع يضم نخبة من رائدات والأسر المنتجة الأعمال بالسلطنة.

ويهدف الى زيادة وعي المجتمع بأهمية التقنية والتكنولوجيا في التحول الرقمي الذي يسهم في تمكين المجتمعات وجعل التجارة الالكترونية اكثر سهولة وشمولية، كما يهدف ملتقى (تجوري) الاول أيضاً التعريفي الى الترويح للمنتج المحلي وتشجيع رائدات الإعمال والأسر المنتجة للمشاركة في عالم التقنيات، حيث أن فكرة ملتقى (تجوري) تأتي الى منصة الإعمال التسويقية لرائدات الأعمال لتسهيل التواصل والعملية الشرائية والطلب عليها وتنوع العروض وكذلك أساسيات خدمات التوصيل.

يقدم الملتقى مزيجاً من العروض المرئية حول التجارة الالكترونية وفعاليات ترفيهية لزوار الملتقى وتقديم الهدايا من الموقع مع الترويج للمنتج المحلي في صناعة الملابس التقليدية وصناعه العطور والبخور الظفارية وعرض حي بالشاشات الالكترونية عن جمال المرأة حول شرح خطوات كيفية وضع المستحضرات التجميلية بشكل يتناسب مع البشرة وفي التصوير الرقمي.

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معرض الكتاب بمركز البلدية الترفيهي منبر ثقافي بارز

كتبت ـ حمده بن محمد المشيخي :

يعد معرض الكتاب بمركز البلدية الترفيهي منبرا ثقافيا بارزا ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2019م والذي يحظى باهتمام وزيارة مرتادي المهرجان والذي يأتي هذا العام بمشاركة عدد كبير من المكاتب العمانية والعربية من داخل وخارج السلطنة من طبعات وإصدارات مختلفة من الكتب التاريخية والفلسفية والدينية والأدبية وشعر جاهلي وحديث والخليج العربي وروايات مترجمة وقصص الأطفال التربوية والتي تحمل عناوين مختلفة ومتنوعة تشد الزائر والمعني لها والتي يتوقف عندها لكي يقتنيها ويحظى المعرض بمتابعة وقوة شراء كبيرة سنويا لما يضمه من كتب متنوعة ومفيدة وكذلك اشتمل المعرض على إصدارات عمانية جديدة وهي”بناء الإمبراطورية العمانية” وامتداد سيادتها في المحيط الهندي وما وراء البحار للدكتور جمعة بن خليفة بن منصور البوسعيدي كما ألف الدكتور صالح محروس محمد كتابين الأول بعنوان “دور بريطانيا في تفكيك الإمبراطورية العمانية في شرق أفريقيا” والآخر”الحركة الوطنية في زنجبار”.