صحية المصنعة تناقش المؤشرات الصحية لقرية ودام الغاف

المصنعة من خليفة بن عبدالله الفارسي:

ناقشت اللجنة الصحية بالمصنعة المؤشرات الصحية للمصنعة كما قامت باستعراض التقرير التحليلي لنتائج المسح الشامل متعدد المؤشرات لقرية ودام الغاف الصحية وخلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة الشيخ حمود بن حمد الوحشي والي المصنعة رئيس اللجنة.

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية لسعادة الشيخ والي المصنعة بعدها استعرض عبدالله المخمري مقرر اللجنة قرارات الاجتماع السابق ومنها إنشاء مركز للمعلومات وإيجاد موقع خاص للقرية الصحية وخريطة القرية بعدها استعرضت عطية الغافرية المؤشرات الصحية لولاية المصنعة بالإضافة إلى تدارس اللجنة لحفل تدشين قرية ودام الغاف وتم الاتفاق على إقامة حلقة عمل للمؤسسات الحكومية بالولاية للتعريف بأدوارها من واقع تقرير نتائج المسح الشامل لقرية ودام الغاف الصحية.

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