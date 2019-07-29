اللجنة الإعلامية لانتخابات الشورى تستعرض جوانب التغطية الاعلامية

مسقط ـ العمانية: استعرضت اللجنة الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة ـ خلال اجتماعٍ لها امس ـ مناقشة الجوانب المتعلقة بالتغطية الإعلامية في إطار التحضيرات لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة.

ترأس الاجتماع سعادة ناصر بن سليمان السيباني نائب رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون رئيس اللجنة.

حيث يأتي هذا الاجتماع استكمالاً للاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال الأشهر الماضية.

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