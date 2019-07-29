قائد سلاح الجو السلطاني العماني يستقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط

استقبل اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني بمكتبه صباح أمس بمعسكر المرتفعة الفريق جون لوريمير كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الذي يزور السلطنة حاليا والوفد المرافق له. وقد تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة ملحق الدفاع بسفارة المملكة المتحدة بمسقط.

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