بحث أوجه التعاون المشترك بين السلطنة والولايات المتحدة الأميركية

استقبل الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة مساء أمس الفريق جيمس مالوي قائد القوات البحرية بالقيادة الوسطى الأميركية.

في بداية المقابلة رحب الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف الأميركي، وتم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة العميد الركن عبدالعزيز بن عبدلله المنذري مساعد رئيس الأركان للعمليات والتخطيط، والعميد الركن جوي إسماعيل بن أحمد المطروشي مدير عام التعاون العسكري والملحقين العسكريين، والملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة الأميركية بمسقط، والقائمة بأعمال السفارة الأميركية.

كما استقبل اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس الفريق جيمس مالوي قائد القوات البحرية بالقيادة الوسطى الأميركية والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاءات تبادل وجهات النظر، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة عدد من كبار الضباط بسلاح الجو السلطاني العماني، والملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة الأميركية بمسقط، والقائمة بأعمال السفارة الأميركية.

كما استقبل اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس الفريق جميس مالاوي قائد القوات البحرية بالقيادة الوسطى الأميركية.

في بداية المقابلة رحب اللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية بالضيف الأميركي، وتم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بما يخدم القوات البحرية في البلدين الصديقين.

حضر المقابلة العميد الركن بحري سالم بن ناصر القاسمي كبير ضباط الأركان بالبحرية السلطانية العمانية، والعميد الركن بحري سلطان بن عبدالله العلوي مدير عام العلميات والخطط بالبحرية السلطانية العمانية.