اللجنة الرئيسية لجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي تناقش نظام الترشح والتقييم الإلكتروني

ـ إقرار التوصيات والمقترحات لتطوير الجائزة في دوراتها القادمة

عقدت أمس اللجنة الرئيسية لجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي اجتماعها الأول في دورتها السادسة، ترأس الاجتماع معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الرئيسية لجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وناقش الاجتماع تطوير نظام الترشح الإلكتروني للجائزة الذي بدأ في عام 2017م، وما حظيّ به هذا النظام في عامي 2018 و2019 من تطوير لتلافي المعوقات التي واجهت أصحاب المشاريع المترشحة سابقاً، كزيادة حجم الطاقة الاستيعابية لملفات المشاريع المترشحة، وإضافة الدليل الاسترشادي في استمارة الترشح لكافة العناصر.

كما استعرض الاجتماع مشروع آخر والمتمثل في (التقييم الإلكتروني) والذي سيطبق في هذه الدورة للجائزة من قبل اللجان: الرئيسية والفنية والتحكيم، بحيث يتيح هذا المشروع إمكانية (التقييم عن بعد)، بحيث تكون معايير تقييمية واضحة لكل أعضاء هذه اللجان، ويأتي هذا النوع من الأنظمة للترشح والتقييم تماشياً مع التحول الرقمي للحكومة.

كما شهد الاجتماع مناقشة وإقرار المقترحات والتوصيات المنبثقة من حلقة عمل (مناقشة تطوير وتحديث الجائزة) لأعضاء المجالس البلدية، والملتقيات الأخرى التي نفذتها وزارة التنمية الاجتماعية في عدد من محافظات السلطنة، والتي من شأن هذه التوصيات والمقترحات العمل على تطوير الجائزة والرقي بها في دوراتها القادمة، وأطلعت اللجنة الرئيسية في هذه الاجتماع على قرار تشكيل اللجنة الفنية، ومناقشة قرار تشكيل لجنة التحكيم للجائزة في هذه الدورة، وحثت اللجنة الرئيسية في ختام اجتماعها جميع الأفراد والمؤسسات والجمعيات الأهلية على المسارعة في للترشح في لهذا الجائزة في دورتها السادسة، علماً بأن آخر موعد للترشح متاح حتى يوم 31 من شهر أغسطس القادم.