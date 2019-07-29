حمود الصوافي يرعى حفل اختتام البرنامج الصيفي لمركز النور لتعليم القرآن الكريم وعلومه بشعبة المثمار...

في المحليات 30 يوليو,2019 نسخة للطباعة

بمشاركة 195 طالبا من مختلف الأعمار

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

احتفل مركز النور لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه بقرية شعبة المثمار بنيابة سناو بولاية المضيبي باختتام البرنامج الصيفي لمركز (النور) لصيف عام 1440هـ.

رعى الحفل وتكريم المتفوقين الشيخ العلامة المربي حمود بن حميد الصوافي وبحضور حمد بن محمد بن سالم الوهيبي الداعم للمركز وعدد من المشايخ والطلبة ومعلمي المركز والاهالي، وذلك بجامع نور البادية الواقع في ساحة المركز.

وقد بلغ عدد اجمالي الطلبة الذين التحقوا بالمركز هذا الصيف 195 طالباً بينهم 115 طالباً من الكبار و80 طالباً من طلبة حفظ القرآن الكريم، حيث توافد الطلبة الى المركز في منتصف شهر يونيو الماضي وتم تقسيم الطلبة المنضمين الى المركز بواقع 6 حلقات للطلبة الكبار لكل حلقة مستوى علمي معين، حيث تبدأ الدراسة من الساعة الثامنة صباحاً الى ما قبل صلاة الظهر، ثم يستعد الطلبة للصلاة ثم ينصرفون إلى تناول وجبة الغداء ثم يدخلون الى فترة راحة الى صلاة العصر وبعدها يستمعون إلى درس الشيخ حمود بن حميد الصوافي الذي يبث في إذاعة القرآن الكريم وبعده يمكثون في المسجد حتى الساعة السادسة ويقومون بمذاكرة ما درسوه وحفظ ما قرر عليهم من محفوظات وبعد السادسة لديهم فرصة حتى صلاة المغرب وهذا الوقت مفتوح للطلبة كل يعمل ما يراه مناسباً له مع تناول القهوة والشاي فيصلون المغرب وبعد الصلاة يقام درس فقهي لهم حتى صلاة العشاء وبعد الصلاة ينصرفون لتناول وجبة العشاء وبعدها يقام برنامج ثقافي متنوع لمدة ثلث ساعة ثم يقومون للاستعداد للنوم حتى صلاة الفجر وبعد الصلاة تقام حلقات قراءة وتعليم القرآن الكريم حتى شروق الشمس فيصلون صلاة الشروق ثم الفطور وبعد الفطور يقومون بممارسة الرياضة وهي لعب كرة القدم والكرة الطائرة لمن أراد والبعض يأخذ قسط من الراحة والبعض يقوم باستغلال الوقت للقراءة والمذاكرة ثم تبدأ الدراسة الساعة الثامنة، حيث يتم اعتماد هذا البرنامج طيلة ايام الاسبوع، مع تنويع البرنامج خلال الاجازة الاسبوعية، وإضافة الى ذلك فان المركز يتوافد عليه عدد من مشايخ العلم ويلقون محاضرات للطلبة حول العديد من الامور ذات العلاقة في الدين والحياة، كما ينظم المركز بين فترة وأخرى رحلات ترفيهية تعليمية للطلبة المشاركين.

ويسعى مركز النور بشكل سنوي الى تطوير برنامجه الصيفي من خلال ادخال العديد من البرامج المصاحبة للمركز، اضافة الى محاولة توسيع عدد المنضمين اليه من خلال التوسعات المستمرة في مرافق المركز والذي يضم ايضا مكتبة تحتوي على العديد من المجلدات والكتب الثقافية والعلمية والفقهية.