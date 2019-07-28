مهرجان صلالة السياحي 2019م

افتتاح معرض الطفولة بين القصة والمسرحية

افتتح معرض الطفولة بين القصة والمسرح بقاعة 1 بمركز البلدية الترفيهي.

رعى الحفل سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سدح بحضور سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري والسيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة الأولمبية العمانية والعديد من المهتمين.

وقد اطلع سعادة راعي الافتتاح والحضور على أركان المعرض الذي تكون من ركن القصص التعليمية المتعددة وركن القصص القرائية والقصص المسرحية وركن الاشغال اليدوية والابداع والتعبير الفني والكتابي.

وفي الختام قدم القائمون على المعرض هدية تذكارية لسعادة راعي الافتتاح، وسيصاحب المعرض عدة حلقات تستهدف المبدعين الشباب في مجال الكتابة وأولياء الأمور، حيث يشهد اليوم الأول حلقة بعنوان: (العلاقة الرابطة بين الطفل والفن المسرحي وصعوبة التعلم والأسباب الظاهرة) واليوم الثاني حلقة بعنوان: (أساسيات كتابة القصة المسرحية) واليوم الثالث حلقة تدريبية بعنوان:(كيفية الاستفادة من المواد المعاد تدويرها لعلاج تشتت الانتباه وفرط النشاط الزائد)، واليوم الرابع حلقة بعنوان:(استخدام القصص وتمثيل الأدوار في تنمية اللغة التعبيرية والقدرات النمائية للطفل)، واليوم الخامس سيكون جلسة حوارية حول المسرح والوسائل العلاجية لذوي صعوبات التعلم.

ويقدم الحلقات التدريبية الدكتورة وفاء الشمسي وفاطمة الزعابي مشرفة صعوبات تعلم.

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165 من أهالي الولاية جسدوا العديد من المفردات من الموروث الشعبي

ولاية بهلاء تجسد تفاصيل حياة أهلها خلال مشاركتها في مسابقة الولايات

تغطية ـ عوض دهيش ورشيد مغراب:

في المشاركة الخامسة من مشاركة الولايات التنافسية بمهرجان صلالة السياحي 2019م جاءت مشاركة ولاية بهلاء بمسرح الولايات جاءت لتذكر زوار مهرجان صلالة السياحي وموسم الخريف من داخل وخارج السلطنة بجمال ماضيها العريق وتفاصيل حياة أهل بهلاء التي كل صباح يدب فيها النشاط والخيرات والبركات وتمثل مشاركة ولاية بهلاء في منافسات الولايات التنافسية الثانية.

وتعد هذه الولاية العريقة التي تم ترشيحها لكي تكون مدينة عالمية للحرف هذه الولاية التي تزخر بالعديد من المعالم الأثرية والتاريخية والموروث الشعبي الكبير، حيث قدم أهالي الولاية 22 حرفة حرفه متميزة ومن أهمها حرفة الفخار وتطويرها.

ومن الفعاليات الرئيسة التي يشهدها مهرجان صلالة السياحي 2019م وبالتحديد بمسرح الولايات بمركز البلدية الترفيهي هي مسابقة الولايات التنافسية هذه المسابقة التي باتت محطة الأنظار لما لها من أهمية في الحفاظ علي التراث وضمان استمراره للأجيال القادمة، حطت ولاية بهلاء رحالها بعدد تجاوز 165 من أهالي الولاية الصغار والكبار والشباب الذين جسدوا العديد من المفردات من الموروث الشعبي الذي تتميز وتشتهر به الولاية.

وقدم شيوخ وشباب ولاية بهلاء في مشاركتهم الثانية بمهرجان صلالة السياحي مجموعة من الفنون الشعبية التي يمارسها أهل الولاية في المناسبات السعيدة ومنها الترفيهية والتي تحكي مفردات جميلة في معناها وأدائها وكلماتها ومن الفنون التي كانت حاضرة مع ولاية بهلاء الرزحة والعازي والزمر والتعويب وشلة الدوس والزيجرة وشلة الألعاب التقليدية.

وقد انقسمت الحرف والمصنوعات اليدوية منها ما يقوم بها الرجل وتتمثل في المشغولات اليدوية الرجالية وهي السفعيات وصناعة الجلود والنيل والنجارة وصناعة الحلوي وصناعة المنجور وصناعة الفخار والغزل والنسيج والنحاس (الصفرة) وصناعة الحبال.

قدمت الولاية بجانب الفنون الشعبية والمشغولات والحرف الرجالية والنسائية مفردات من الألعاب التقليدية الشعبية العمانية التي تشتهر بها الولاية ومن بين تلك الألعاب الشعبية التي قدمها أبناء الولاية امام زوار مهرجان صلالة السياحي ألعاب الرم والصياد والأرتي والحواليس والعريجة والسقيفة هذا الى جانب المعرض التي جاءت في معرض الأسلحة التقليدية ومعرض الصور وقدمت ولاية بهلاء في ختام مشاركتها لوحة تراثية ختامية رائعة عبرت فيها عن عمق التاريخ والأصالة والتراث الذي تشتهر به الولاية بمحافظة الداخلية.

وقد كانت جمعية المرأة العمانية بولاية بهلاء حاضرة بكل مقوماتها ومفرداتها المتعلقة بالمرأة العمانية من خلال الحرف النسائية المتمثلة في السعفيات والغزل والنسيج وصناعة الزيوت والزموتة والفخار بقوالب الجبس والبخور وماء الورد وتقطير الحناء وخياطة الكمة وسواكة الصندل.

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اختتام المعرض الزراعي والسمكي بمركز البلدية الترفيهي

حظي المعرض الزراعي والسمكي بمركز البلدية الترفيهي بإقبال كبير من قبل مرتادي المهرجان وذلك خلال فترة اقامته.

وقد تضمن المعرض على عدد من المحاور شمل قطاع الزراعة ونحل العسل وقطاع المرأة الريفية وقطاع الثروة الحيوانية والموارد الرعوية وقطاع البحوث الزراعية والسمكية وركن خاص لنماذج من المشاريع الزراعية والحيوانية الناجحة سواء على مستوى الافراد أو الشركات ايماناً من الوزارة بأهمية تشجيع القطاع الخاص والافراد للاستثمار في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية باستغلال المقومات التي تزخر بها السلطنة.

كما تضمن المعرض على ركن جمعية المزارعين فرع محافظة ظفار وركن الثروة الحيوانية، وركن الزراعة ونحل العسل، وركن المرأة الريفية وركن الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية وركن الموارد الرعوية وركن الثروة السمكية، وركن خاص بالتوعية حول سلامة الأغذية البحرية والتسمم الغذائي التابع لمركز ضبط جودة الأسماك بالمديرية العامة للبحوث السمكية، وركن شركة البشائر للحوم وشركة اعلاف ظفار وشركة تنمية الثروة الحيوانية وركن الطفل.

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هيا الشعيبي وشيماء سيف ضيفا حلقة (النجوم) في برنامج ليالي المهرجان

يواصل برنامج ليالي المهرجان تقديم فقراته المنوعة والذي يبث من مسرح المروج ويقدمه عبدالله السباح ويعده عارف صفرار.

حلقة (النجوم) استضافت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي والفنان المصرية شيماء سيف، وكانت ضيف البرنامج الأولى الفنانة هيا الشعيبي التي تحدثت خلال اللقاء عن مشوارها الفني والمسرحي وبرنامجها التليفزيوني التي تقدمه حالياً، وقد أضافت هيا جوّاً من المرح والسعادة على جمهور المسرح، كما أن ضيفة البرنامج الثانية في الحلقة الفنانة شيماء سيف التي أضافت جوّاً من البهجة والضحك وتحدثت أيضاً عن أعمالها التي قدمتها وبرنامج الاطفال التي تقدمه حالياً، وتخلل البرنامج لوحات رقصات شعبية قدمتها فرقة بهجة صلالة.

وعن مشاركتها بمهرجان صلالة قالت الفنانة هيا الشعيبي: أولاً هذه زيارتي العاشرة لصلالة وأقول أن خريف صلالة غير كله فعاليات متنوعة وعجبني جداً ودون مجاملة التنظيم والدور المميز الذي يقوم به رجال شرطة عمان السلطنة عند صعود الجبل وفي كل مكان والامان وواضح اهتمام بلدية ظفار بكل شيء وآخر تواجدت بمهرجان صلالة كان من عدة سنوات عندما قدمنا عمل مسرحي مع عبد العزيز مسلم وأنا أتمنى التواجد سنوياً بالمهرجان وحقيقة تفجأت بالعديد من التطورات مثل المطار الرائع، وأنا من وجهة نظري كفنانة وإعلامية لابد أن تستمر الفعاليات طوال العام وليس فقط في موسم الصيف فهنا في امكانيات عديدة لاستمرار الفعاليات على مدار السنة وأتمنى جميع دول الخليج تزور صلالة على مدار العام وليس فقط بموسم الخريف فأقول صلالة جميلة بالخريف ودون خريف وأتمنى أن أقوم بالمشاركة بعمل فني عماني فلي مشاركات بأعمال سعودية وقطرية وكويتية، وأتمنى أن أشارك بعمل درامي عماني.

وقالت الفنانة شيماء سيف: أول مرة أزور مدينة صلالة والسلطنة ولي الشرف بهذه الزيارة عند حضوري وجدت بشاشة على وجوه أهلها وكرم الضيافة وأشكرهم جدا على حسن استقبالهم ومدينة صلالة سمعت عنها كثيرا ولكن عندما أتيت وجدتها أجمل وأكثر مما سمعت وهذه الطبيعة الرائعة وسعيدة بأن دولة عربية بها هذا الجمال الطبيعي وأتمنى أن تتكرر الزيارة مرة أخرى.