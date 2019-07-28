قائد البحرية السلطانية العمانية يستقبل قائد العنصر البحري للقوات الملكية البحرية البريطانية

استقبل اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس العميد بحري دين باسيت قائد العنصر البحري للقوات الملكية البحرية البريطانية.

في بداية المقابلة رحب اللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية بالضيف البريطاني، وتم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بما يخدم القوات البحرية في البلدين الصديقين.

حضر المقابلة العميد الركن بحري منصور بن محمد الخروصي رئيس مركز الأمن البحري، والعميد الركن بحري سلطان بن عبدالله العلوي مدير عام العمليات والخطط بالبحرية السلطانية العمانية، كما حضرها ملحق الدفاع البريطاني بسفارة المملكة المتحدة بمسقط.

كما قام العميد بحري قائد العنصر البحري للقوات الملكية البحرية البريطانية بزيارة لمقر مركز الأمن البحري بقوات السلطان المسلحة، واستمع الضيف الزائر بحضور العميد الركن بحري رئيس مركز الأمن البحري إلى إيجاز عن مهام وأدوار المركز المتمثلة في إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر البحرية، ومن بينها عمليات البحث والإنقاذ والحفاظ على البيئة البحرية من مختلف المخاطر، كما اطلع الضيف على الأجهزة والمعدات الحديثة المستخدمة في إسناد عمليات الأمن البحري.

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