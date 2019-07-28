لحملة الجوازات الرسمية والدبلوماسية والخاصة والخدمة

مسقط ـ العمانية: تم صباح أمس بوزارة الخارجية التوقيع على المذكرات الدبلوماسية للإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الرسمية والدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومتي السلطنة واليابان.

وقع المذكرة عن السلطنة سعادة محمد بن يوسف الزرافي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية، فيما وقعها عن الجانب الياباني سعادة توشينوري كوباياشي (Toshinori Kobayashi) سفير اليابان المعتمد لدى السلطنة.

ويأتي التوقيع على هذه المذكرات نظرًا لعمق العلاقات التاريخية، وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين.

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كانت هذه تفاصيل خبر السلطنة واليابان توقعان على مذكرات دبلوماسية للاعفاء المتبادل من التأشيرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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