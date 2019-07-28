الكلية العسكرية التقنية تستعد لاستقبال الدفعة السابعة من خريجي دبلوم التعليم العام المقبولين

استقبلت الكلية العسكرية التقنية صباح أمس عدداً من الطلبة من خريجي دبلوم التعليم العام المقبولين عبر مركز القبول الموحد بوزارة التعاليم العالي، وطلبة الدبلوم العام للأعوام الماضية تمهيداً لالتحاقهم بالكلية للعام الأكاديمي (2019 /2020م).

ويخضع الطلبة المؤهلون والمرشحون للفحوصات الطبية والمقابلات الشخصية، ثم يتم إرسال النتائج إلى مركز القبول الموحد ليتم فرزها حسب المعدل التنافسي، وبعد ظهور النتائج وقبول العرض للدراسة بالكلية العسكرية التقنية، يستكمل الطلبة إجراءات القبول بالكلية من خلال تقديمهم وثائق القبول وتوقيع عقد العمل الوظيفي والأكاديمي، وتسليم الوثائق والمستندات المطلوبة، كما يتم إطلاعهم على الشروط والضوابط الأكاديمية والتخصصات التي تشملها الكلية والمراحل التعليمية والأكاديمية المختلفة التي يمر بها الطالب خلال مرحلة الدراسة، بالإضافة إلى الحوافز والمرافق التي تقدمها الكلية لطلابها.

وستشمل سنوات الدراسة على السنة التأسيسية، بعدها ينتقل الطالب للدراسة في البرامج الهندسية المختلفة، وسيتم توزيع الطلبة على البرامج حسب رغبة الطالب ومتطلبات الجهة أو السلاح الذي سينتمي له لاحقاً، بالإضافة إلى نتائج السنة التأسيسية يدرس الطالب مواد عامة مشتركة، وكذلك يدرس جميع البرامج الهندسية المختلفة مع التطبيق العملي في المختبرات والحلقات كلاًّ حسب تخصصه.

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