(التبسيل) ظاهرة اجتماعية واقتصادية حافلة بالعديد من العادات والتقاليد

حافظ عليها العمانيون في إطار اهتمامهم بالنخلة ورعايتها

مسقط ـ العمانية: تشهد العديد من ولايات ومحافظات السلطنة خلال فصل الصيف من كل عام موسم حصاد وتبسيل نخلة (المبسلي) وأصناف أخرى من النخيل في ظاهرة اجتماعية واقتصادية حافلة بالعديد من العادات والتقاليد التي حافظ عليها العمانيون في إطار اهتمامهم بالنخلة ورعايتها.

وتعود كلمة (التبسيل) إلى نوع من أصناف ثمار النخيل يسمى (المبسلي) يتم طبخها بعد أن يتحول لونها الى اللون الأصفر وتتحول الى نوع (بِسرة) أي قبل أن تبدأ بالتحول إلى (رطب) والتي تتميز بكبر حجمها.

وتبدأ عملية التبسيل بعد أن تصبح ثمار نخلة المبسلي مكتملة الإصفرار (بِسر) بعدها تتم عملية الحصاد، ومن ثم فصل البسور عن العذوق وتنقيتها جيدًا من الشوائب ثم تنقل مباشرة الى أماكن الطبخ التي تسمى (التركبة)، وتوضع البسور في الماء في مراجل نحاسية كبيرة يتم فيها طبخ وغلي البسور لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة وهي المرحلة الأهم لضبط جودة المنتج حتى يصبح ذلك البِسر ما يُسمى (فاغورًا) بعدها يؤخذ إلى أماكن مفتوحة للتجفيف تُسمى (المسطاح) ويُعرّض لحرارة الشمس المباشرة لمدة تتراوح ما بين 3 الى 5 أيام وعندما يصبح جافًا تتم تعبئة المحصول ووضعه في أكياس ليتم بعد ذلك بيعها أو تصديرها.

وخلال عملية حصاد نخيل (المبسلي) وأصناف أخرى من ثمار النخيل كـ(المدلوكي) و(أبو نارنجة) في عملية تسمى (الجداد) تجتمع الأسرة صغارًا وكبارًا، إذ يحرص الأبناء من الشباب والأطفال والنساء والرجال ويشاركهم أقاربهم وجيرانهم على تواجدهم مبكرين قبل طلوع الشمس في مزارع النخيل للتعاون والمساعدة في جني المحصول، ويبدأ الرجال عملية الجداد بإنزال العذوق من أعلى النخيل فيما يقوم الأطفال والنساء بإجراء عمليات فصل الثمار عن العذوق وفصل الرطب عن البسر وتنقيتها من الشوائب.

ويقوم المزارعون ببيع محصولهم من البسور الى الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بالإضافة الى عدد من الأسواق الخارجية من خلال عمليه تصديره.

الجدير بالذكر أن هناك عدداً من الأسباب التي تؤدي إلى تلف البسور منها طبخها قبل موعدها، وهطول الأمطار عليها خاصة في اليوم الأول من التجفيف، وزيادة أو نقص مدة الطبخ، بالإضافة إلى وضع البسور بعد تجفيفها متراكمة مما يؤدي إلى تعفنها، وكذلك تخزينها في الأماكن ذات الرطوبة العالية أو تعبئتها قبل جفافها.