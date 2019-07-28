افتتاح معرض رواد الأعمال العماني الخامس (تضامن) برعاية (الخليج 365) إعلاميا وبمشاركة خليجية

في المحليات 28 يوليو,2019 نسخة للطباعة

ـ المعرض يأتي دعماً لرواد الأعمال العمانيين وخدمة لأهداف جمعية رعاية الأطفال المعوقين

متابعة ـ جميلة الجهورية:

أفتتح صباح أمس المعرض الخيري الخامس (تضامن) والذي يقام بفندق فرايز سويتس خلال الفترة من 26 الى 28 من الشهر الجاري.

رعى فعاليات الافتتاح فاطمة بنت يوسف بن علوي بن عبدالله آل ابراهيم عضو مجلس الإدارة التنفيذي والمالي شركة الدولفين العالمية وبحضور صاحبة السمو السيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد رئيسة مجلس ادارة جمعية رعاية الأطفال المعوقين.

يأتي المعرض ضمن سلسلة المعارض التي تنفذها الجمعية دعماً لرواد الاعمال العمانيين وخدمة لأهداف الجمعية التي تهتم بمعالجة الصعوبات المالية التي تواجهها الجمعية والذي انعكس سلباً على التزاماتها تجاه الأنشطة والبرامج المطلوبة، وتحرص ومن خلال هذا المعرض التعريف بجهود جمعية رعاية الأطفال المعوقين في السلطنة، والسعي لتطوير مراكز الجمعية، ودعم جهود رواد الأعمال العمانيين والتعريف بمنتجاتهم.

وقد افتتح المعرض بمشاركة حوالي 200 تاجر وتاجرة من رواد الاعمال وبمشاركة خليجية أيضاً، حيث يأتي هذا العمل لمد جسور التعاون ومن أجل التعريف بالمنتجات العمانية والدور الذي تقوم به النساء العمانيات في مجال التجارة وتصنيع المنتجات.

وأكدت صاحبة السمو السيدة حجيجة آل سعيد بأن رؤية جمعية رعاية الأطفال المعوقين الخيرية تكمن في تحقيق مزيج من الشراكة الاجتماعية والتكافل الإنساني في رعاية وتوعية المجتمع، وتتمثل رسالة الجمعية في أن يثمر برنامج لتوفير دخل ثابت ومستمر يستخدم في الأصل في دعم وتطوير البرامج وأنشطة و تهدف جمعية رعاية الأطفال المعوقين من خلال تقديم خدماتها المتواصلة لتطبيق حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في الحياة والمواطنة والمساواة في المجتمع، وذلك انطلاقاً من المبادئ والغايات التي ترتكز عليها الإستراتيجية الوطنية في إطار الأنشطة والبرامج تلتزم إدارة جمعية رعاية الأطفال المعوقين بتقديم مجموعه من البرامج الرياضية والصحية والترفيهية والبرامج التعليمية الأخرى والتي تهدف في مجملها لدعم هذه البرامج وتعطي فرص الى التواصل مع أفراد المجتمع وبناء علاقات ايجابية.

ويأتي هذا التعاون في إطار الجهود التى تبذلها الجمعية لإيجاد شراكات ناجحة مع القطاع الخاص لدعم أنشطتها المختلفة واستثمار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات الخاصة لدعم هذه الفئة من ذوي الإعاقة من خلال رعايتهم لمعارض ومهرجانات الخاصة بالجمعية.

مشيرة إلى ان المعرض يقام برعاية كلٍّ من صندوق الرفد وشركة تنمية نفط عمان وشركة (جي سي ديكو) ونقطة التقنية وفندق فرايزر سويتس قاعة جنان وجريدة (الخليج 365).

من جانبها أعربت راعية الحفل فاطمة آل ابراهيم عن عن سعادتها بمشاركتها في افتتاح هذا المعرض الخيري وقالت: يسعدني في هذه المناسبة الإنسانية بالإعراب عن التقدير لصاحبة السمو السيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد رئيس إدارة جمعية رعاية الأطفال المعوقين على مواصلتها العمل على أنشطة الخير في إطار رسالة نبيلة نشرف جميعاً بأن نكون طرف فيها.

مشيرة إلى بعض الحقائق حول حقوق الطفل والاشخاص ذوي الاعاقة من خلال تبني السلطنة لعدد من الإتفاقيات المهمة الخاصة بحقوق الطفل وبحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومؤكدة أن المجتمع الدولي يتعامل مع حقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي تشمل الجميع ولا تستثني أحداً، وأن هذه الإتفاقيات والمواثيق الدولية تؤكد على أهمية التعامل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع وأن على المجتمع تمكينهم من العيش بحرية تامة ومع من يرغبون وتقديم الخدمات لهم التي تحقق لهم العيش الكريم على قدم المساواة مع سائر أفراد المجتمع.

موضحة أنه يوجد في العالم ما يقرب 150 مليون طفل معاق، ونسبة 80% تقريباً منهم توجد في الدول النامية ولا يتم التعامل معهم بالشكل الصحيح ولا يلقون الرعاية الواجبة.

مستطردة حديثها أن خطورة وحجم المشكلة تفوق إمكانيات جهة واحدة بمفردها، ولذا يجب أن تتضافر كل الجهود للعمل في منظومة واحدة وبنهج شمولي بمشاركة كل الشركاء من الحكومات والأسر ومؤسسات التأهيل والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية والإعلام ورواد الأعمال والقطاع الخاص.

ومتطلعة من خلال هذه المناسبة إلى زيادة الوعي لإدماج هؤلاء الأطفال وتمكينهم من العيش في المجتمع والمشاركة في كل أنشطة الحياة وفي الأوجه المختلفة للتنمية المستدامة.