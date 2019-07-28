أمطار بين الغزيرة والمتوسطة على الجبل الأخضر

كتب / سليمان بن عثمان أولادثاني:

شهد الجبل الأخضر أمس أمطارا تراوحت بين غزيرة ومتوسطة سالت على أثرها الأودية والشعاب كما احتجزت بعض السدود الجوفية خلفها الكثير من المياه وتركزت الأمطار على قرى النيابة وجبال الحجر الغربي منها .

جدير بالذكر أن قرى الجبل الأخضر شهدت في الفترة الأخيرة شحا في المياه وتوقف إمدادات المياه نتيجة الاستهلاك الزائد لبعض المخططات السكنية والتي تعتمد على مصادر المياه الجوفية .

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