مهرجان صلالة السياحي 2019م

رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون يزور المركز الإعلامي بمهرجان صلالة السياحي

قام معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون ويرافقه نايف بن مبارك باسلوم رئيس المكتب المساعد للشؤون الإعلامية بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بصلالة بزيارة للمركز الإعلامي لمهرجان صلالة السياحي 2019م بمركز البلدية الترفيهي.

حيث أشاد معاليه بالجهود الكبيرة التي بذلت من قبل اللجنة المنظمة لمهرجان صلالة السياحي 2019م في توفير كافة السبل والإمكانيات التي من شأنها تؤدي إلي نجاح عمل الإعلامي في نقل فعاليات ومناشط وبرامج مهرجان صلالة السياحي سواء التي تقام بمركز البلدية الترفيهي أو المواقع الخارجية، كما أشاد معاليه بما يقدمه الاعلام بكل وسائله المختلفة من إذاعة وتلفزيون والصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي المتعددة والتي تنقل الأحداث للفعاليات هذا إلى جانب التعريف بصلالة والمواقع السياحية والتاريخية والتراثية والحضارية وموسم الخريف الذي تشهده محافظة ظفار في هذا الفصل الصيف للمقيم والمواطن من كافة محافظات وولايات السلطنة ومن خارج السلطنة لكل الدول الخليجية والعربية والعالمية فلهم جميعاً منا كل الشكر والتقدير علي هذه الجهود الجبارة التي تقدمها السواعد العمانية في كل موقع ومكان للتواصل مع الجميع عبر الأثير من كافة الوسائل الإعلامية.

وفي المقابل ثمّن الإعلاميون بالمركز الإعلامي للمهرجان دور معاليه في التواصل وزيارته لهم بالمركز للاطمئنان علي ما يقدمونه، مقدرين تلك الجهود الكبيرة لمعاليه وللهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على الدعم المتواصل للإعلاميين وخاصة الصحفيين للصحف العمانية المحلية، مؤكدين على المضيء قدماً في أداء رسالتهم السامية في هذا الخليج 365 المعطاء في ظل القيادة الرشيدة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه وأمده بالصحة والعافية والعمر المديد.

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بهدف إبراز التنوع البيئي والأحيائي في المحافظة

افتتاح معرض وزارة البيئة والشؤون المناخية بصلالة

كتبت ـ حمدة بنت محمد المشيخية:

في إطار الفعاليات الجديدة والمتجددة التي اعتاد عليها زوار مهرجان صلالة السياحي بمركز البلدية الترفيهي يومياً تجدد وتنوع الفعاليات والبرامج التي تقدم لهم ومن الفعاليات البارزة التي شهدها زوار مركز البلدية الترفيهي افتتاح معرض وزارة البيئة والشؤون المناخية.

وقد رعى حفل الافتتاح سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان بحضور سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية وعدد من المسؤولين. المعرض اشتمل على أربعة أركان في مجالات البيئة والشؤون المناخية والمختبر البيئي بالإضافة إلى شؤون الطبيعة والتوعية البيئية فضلاً عن عرض مجموعة من الصور الضوئية بهدف إبراز التنوع البيئي والأحيائي في محافظة ظفار.

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ركن الشركة العمانية للنطاق العريض يواصل التعريف زوار المهرجان بأعمال واستراتيجية الشركة

تغطية ـ عوض دهيش ورشيد مغراب:

يواصل ركن الشركة العمانية للنطاق العريض التعريف بأهداف الشركة لزوار المهرجان.

حيث يشتمل الركن التعريفي على قسم يهتم بتثقيف الموردين وشرح آلية الحصول على التعاقد والتناقص في مشاريع الشركة وفرص التوظيف إلى جانب عرض جميع اتفاقيات ومشاريع الشركة التي تم توقيعها هذا العام واستعراض تغطية وأعمال الشركة في مجال النطاق العريض في مختلف محافظات السلطنة، وهذه هي المشاركة الرابعة للشركة في مهرجان صلالة السياحي. وكان المعرض قد افتتح تحت رعاية سعادة الشيح سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان بحضور المهندس سعيد بن عبدالله المنذري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للنطاق العريض وعدد من المسؤولين.

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لأول مرة .. افتتاح مهرجان صلالة للعطور بقرية سمهرم

لأول مرة على مستوى المهرجانات افتتح سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار معرض مهرجان صلالة الأول للعطور بالقرية الشاملة وذلك ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي بحضور العديد من المسؤولين والمهتمين والذي ضم 31 عارضا وعارضة من مختلف ولايات السلطنة ما بين شركات كبيرة معروفة في هذا المجال وشركات مبتدئه تروج لمنتجاتها ويقام المعرض لأول مرة بمحافظة ظفار ليكون أول معرض متخصص في مجال العطور فقط ويهدف المعرض إلى إبراز وتسويق العطور الظفارية والذي يقام لأول مرة بمحافظة ظفار .

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قوافل السياح تواصل التوافد على صلالة حيث الطبيعة والجمال

تواصل قوافل السياح والزائرين التوافد على محافظة ظفار من أجل التواصل مع الطبيعة حيث يفضل البعض زيارة صلالة في هذا التوقيت وهو نهاية يوليو وبداية أغسطس ليكون موعد اللقاء مع الطبيعة والجو اللطيف ويلاحظ هذه الأيام زيادة عدد السيارات القادمين إليها من دول مجلس التعاون وولايات السلطنة الأخرى .

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سهرة مع رواد الأغنية العمانية في ليالي المهرجان

الزائر والمتابع والمستمتع بالطقس الجميل والرذاذ المتساقط والبساط الأخضر علي مد البصر يجد البسمة والمرح والمعرفة والتسوق والفنون المختلفة والموروث الشعبي بكل مفرداتها في مهرجان صلالة السياحي 2019م بمركز البلدية الترفيهي والمواقع الخارجية الأخرى في القرية الشاملة واتينا لاند وكرنفال المناطيد وحديقتي ولايتي طاقة ومرباط ، ومن تلك الفعاليات التي تشد الجميع الفعاليات الفنية التي تقام ضمن برنامج ليالي المهرجان من مسرح المروج سهرة مع رواد الأغنية العمانية التي كان ضيوفها الفنانون شادي عمان واحمد حليس بمشاركة إبراهيم قمبر مخرج الاستعراضات حيث كانت البداية مع الفنان شادي عمان الذي تحدث عن مسيرته في الأغنية الوطنية وقدم بعضا من أغانيه الوطنية وكان ضيف البرنامج الثاني الفنان عوض حليس والذي تحدث أيضا عن مسيرته الفنية وأول ظهور له في العيد وطني عام 1971 ،موضحا مشاركاته الخارجية في البحرين وقرطاج ، كما قدم الفنان عوض حليس عدة أغاني من خلال البرنامج منها (دار المزايين وأطل قابوس علينا وسلام يا حمام وزمان البحر) وضيف البرنامج الثالث مخرج الاستعراض ابراهيم قمبر وعضو اللجنة العليا للمهرجانات الوطنية والذي أخرج العديد من المهرجانات الوطنية على مدى سنوات عديدة وتحدث من خلال البرنامج عن ذكرياته عن الأعمال والمهرجانات الوطنية التي قام بها خلال تلك السنوات وعن تواجده بمهرجان صلالة السياحي قال : عملت بالمهرجان عامي 2000 و2014 وعلى مدى أربع سنوات لم أزر صلالة وتفاجأت هذا العام بالعديد من التغيرات والتطورات التي حدثت في جميع ربوع المحافظة .

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عروض التاتو لفرقة الحرس السلطاني يجذب الزوار

كان زوار مركز البلدية الترفيهي وضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2019م المتعددة والمتنوعة مع تواصل الفعالية الاستعراضية المحببة للجميع والتي يقدمها فريق الخوذات الحمر التابع للحرس السلطاني العماني قدم الفريق عرض التاتو بجانب خيمة المعرض الاستهلاكي وهو العرض الثالث للفريق بعد المشاركة المميزة في كرنفال ذكرى 23 يوليو المجيدة الذي أقامته اللجنة المنظمة لمهرجان صلالة السياحي 2019م في مركز البلدية الترفيهي بمشاركة وطنية كبيرة ورائعة حيث تنوعت بين الإثارة والتشويق.

حيث قدمت الفرقة العديد من الحركة توزعت بين فردية وجماعية لاقت استحسان الحضور فقام أعضاء الفريق بتقديم عدد من الحركات الاستعراضية المتنوعة والمتعددة الحركات التي توزعت بين الفردية والجماعية واتسمت بالإثارة والشغف وسط تصفيق الحضور، معبرين عن إعجابهم بتلك بالمهارات التي يتمتع بها أعضاء الفريق وإجادتهم للحركات ببراعة ودقة.

وحول مشاركة الفريق قال النقيب حمد الوردي رئيس الفريق: إن الفريق يقدم العديد من العروض الرائعة وهي عروض التاتو التي تلقي القبول من قبل الجميع وتعد هذه المشاركة بمهرجان صلالة السياحي الأولى للفريق والتي سوف نقدم فيها العديد من العروض التاتو المتنوعة والمختلفة في مواقع مختلفة لكي نسعد بها زوار موسم الخريف في محافظة ظفار من داخل وخارج السلطنة كون مثل هذه العروض الشيقة تلقي القبول الجماهيري الكبير له.