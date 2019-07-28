كشافة السلطنة يحتفلون بيوم النهضة المباركة في المخيم الكشفي العالمي بأميركا

بحضور ٤٥ ألف كشاف من ١٦٠ دولة

احتفل كشافة السلطنة بيوم النهضة المباركة ضمن مشاركتهم في المخيم الكشفي العالمي الرابع والعشرين الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأميركية ويستمر حتى الثالث من اغسطس القادم، بمشاركة اكثر من ٤٥ الف كشاف يمثلون اكثر من ١٦٠ دوله ومقاطعة من مختلف بقاع العالم، حيث تشارك المديريه العامه للكشافه والمرشدات بوفد يتكون من ٢٢ كشافا وقائدا.

وبهذه المناسبة أقام كشافة السطنة معرضا خاصا ضم العديد من الصور التي جسدت التاريخ العماني الخالد وحكت ملامح الحضارة العمانية وما تزخر به السلطنة من مقومات سياحية وما تحقق على ارضها من منجزات تنموية وصحية وتعليمية واقتصادية، وما تحقق للكشافة العمانية من تطور ونماء في كافة المجالات الكشفية والارشادية في ظل القياده الحكيمه والاهتمام السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الكشاف الاعظم للسلطنة.

تضمن المعرض عدة أركان خاصة للكشافه العمانية وبرامجها وأنشطتها والمبادرات التي تبنتها فيما كان هنالك ركن آخر شمل التراثيات والمقتنيات التقليدية العمانية بينما كان هنالك نصيب للمأكولات الشعبيه كالهريس والحلوى العمانيه ومجموعه من الوجبات التي تتميز بها السلطنه فيما أقيم ركن خاص للكتب والاصدارات والمجلات الكشفيه الدورية وخلال الحفل قدم كشافة السلطنة عددا من الفنون الشعبية العمانية التي عكست التنوع الثقافي والفكري، كما تم تقديم مجموعه من الوجبات والمأكولات الشعبية العمانية يرافقها الحلوى واللبان والتراثيات والمعروضات.