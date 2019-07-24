ليلة فنية وطنية ابتهاجا بيوم النهضة المباركة

بحضور ومشاهدة جمهور غفير من المواطنين والمقيمين وزوار محافظة ظفار في موسم الخريف علي مسرح المروج جاءت احتفالية عمان الرخاء والنماء والتي نظمها مهرجان صلالة السياحي 2019م ذكرى اليوم الخالد 23 يوليو المجيد ليجسد فرحة الخليج 365 والقائد فالكل في السلطنة شباب وصغار وشيبة يجسدون هذه الفرحة باحتفالية يعبرون من خلالها عن الولاء والوفاء والعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ حيث شهد مسرح المروج الاحتفالية الفنية الشعبية العمانية الخالصة والرائعة والكبيرة والتي اشتملت علي العديد من الفقرات الغنائية في ليلة من ليالي يوليو المجيد والتي شدا فيها الفنانون عمر جبران ومدين مسلم وأحمد غدير وسالم محاد ومحمد بركات ومحسن فاضل وعبد المنعم الفارسي وتركي الشعيبي بالأغاني الوطنية التي تغنت بالوطن والقائد كما قدمت الفرق الشعبية والحماسية العمانية الفنون العمانية الجميلة واختتم الحفل بلوحة ختامية تغني فيها كل الفنانين المشاركين والفرق الشعبية والحماسية .

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يوم وطني في مهرجان صلالة احتفاء بذكري 23 يوليو المجيد ومسائيات تزهو بأمجاد عمان وجلالة السلطان

كتب: منى المهري وحمده المشيخي

تحت الرذاذ المطر الخريفي تتواصل فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2019 عازفة أحلى أنغام التلاقي حيث اجواء كساها الخريف وأبهجها المهرجان في ذكرى 23 يوليو المجيدة حيث عزفت سيمفونية المهرجان انشطة وفعاليات لوحة ولاء وعرفان لباني نهضة عمان الخيرة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم بمناسبة يوم النهضة العمانية المباركة 23 يوليو حيث ارتدى مهرجان صلالة السياحي 2019م ثوب العزة والسعادة والفرحة ابتهاجا واحتفالا بالذكرى الغالية لتولى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم مقاليد الحكم في البلاد في 23 يوليو عام 1970م .

بدأ بإعطاء معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار إشارة البدء لتنطلق المسيرة يتقدمها معالي السيد وزير الدولة ومحافظة ظفار وسعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار وعدد من المسئولين من أمام البوابة رقم (1) حيث جاب الكرنفال جنبات المركز المختلفة وسط تصفيق ومشاركة زوار المهرجان الذين حرصوا على المشاركة .

وقدم القائمون علي المهرجان ملحمة وطنية تراثية شعبية تفاعل وشارك معها المواطنون والمقيمون وزوار موسم خريف ظفار اشتملت علي الكرنفال الشعبي بمشاركة فرق الفنون الشعبية المغناة والراقصة والفرق الحماسية وعرض التاتو والخيالة للاتحاد العماني للفروسية وفعاليات عالمية وهبوت المدن والريف والبادية وفرق موسيقية وعروض مسرح الولايات والساحة العامة والكرنفال المتحرك وكرنفال الدمى العملاقة وسحوبات وجوائز علي مسرح الولايات وتجسيد البيئات بالقرية التراثية وفرق الفلكلور من الدول العالمية المشاركة وتقديم العروض العالمية بالمهرجان مرورا بكل مواقع مركز البلدية الترفيهي في فرحة ومحبة واعتزاز ودعاء لباني هذه النهضة الفتية حضرة صاحب الجلالة بطول العمر وأن يمده الله بالصحة والسعادة وأن يديم علي عمان الأمن والأمان والسلام والرخاء والنماء .

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ليلة فنية وطنية ابتهاجا بيوم النهضة المباركة

بحضور ومشاهدة جمهور غفير من المواطنين والمقيمين وزوار محافظة ظفار في موسم الخريف علي مسرح المروج جاءت احتفالية عمان الرخاء والنماء والتي نظمها مهرجان صلالة السياحي 2019م ذكرى اليوم الخالد 23 يوليو المجيد ليجسد فرحة الخليج 365 والقائد فالكل في السلطنة شباب وصغار وشيبة يجسدون هذه الفرحة باحتفالية يعبرون من خلالها عن الولاء والوفاء والعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ حيث شهد مسرح المروج الاحتفالية الفنية الشعبية العمانية الخالصة والرائعة والكبيرة والتي اشتملت علي العديد من الفقرات الغنائية في ليلة من ليالي يوليو المجيد والتي شدا فيها الفنانون عمر جبران ومدين مسلم وأحمد غدير وسالم محاد ومحمد بركات ومحسن فاضل وعبد المنعم الفارسي وتركي الشعيبي بالأغاني الوطنية التي تغنت بالوطن والقائد كما قدمت الفرق الشعبية والحماسية العمانية الفنون العمانية الجميلة واختتم الحفل بلوحة ختامية تغني فيها كل الفنانين المشاركين والفرق الشعبية والحماسية .

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التأمينات الاجتماعية تشارك في مهرجان صلالة السياحي 2019

بهدف تعزيز ثقافة التأمينات الاجتماعية لدى الجمهور المستهدف من مختلف شرائح المجتمع ورفع مستوى المعرفة بأنظمة التأمينات الاجتماعية لديهم تشارك الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مهرجان صلالة السياحي لهذا العام بركن متكامل يحوي الجوانب المعرفية حول التأمينات الاجتماعية وذلك في مركز البلدية الترفيهي من 20 يوليو وحتى 22 أغسطس وتتمثل مشاركة الهيئة لهذا العام بجانب ركنها التثقيفي في تنظيم زيارات لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وخاصة المشاركين بالمهرجان وقياس مدى المعرفة لديهم ومعرفتهم بالنظام التأميني وما يشمله من مزايا تقدم لهم بطريقة سهلة وواضحة إلى جانب تعريفهم بالخدمات الإلكترونية التي توفرها الهيئة لهم وتزويدهم بمطبوعات متنوعة من الكتيبات بمختلف الخدمات عبر حزمة تأمينية متكاملة تجيب عن مختلف الاستفسارات وتؤسس لهم مسارا واضحا في كيفية معرفة مستحقاتهم وآلية عمل أنظمة التأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد بشكل عام إلى جانب المزايا التي يقدمها النظام بما في ذلك المخاطر التي تغطيها هذه الأنظمة كما تعزز الهيئة مشاركتها لهذا العام من خلال لوائح تثقيفية وتعريفية في مواقع مختلفة من المهرجان ، وزيارة المواقع السياحية والعامة التي تشهد تجمعا كبيرا من الزوار للمحافظة للوصول إلى شرائح مجتمعية متعددة كما ستقدم الهيئة حلقة عمل لمديري الموارد البشرية في الأسبوع الأخير من المشاركة بالإضافة إلى المسابقات المتنوعة لتفاعل الجمهور بطريقة تثقيفية مع جوائز تحفيزية تقدم لهم.