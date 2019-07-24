مهرجان شعبي وتراثي بعبري احتفالا بيوم النهضة المباركة

عبري – من سعيد بن علي الغافري ومحمود زمزم :

اقيم بولاية عبري مهرجان شعبي وتراثي احتفالا بيوم النهضة المباركة تضمن لوحات عبرت عن مشاعر الفرحة والحب الصادق و الولاء والعرفان لباني النهضة المباركة حيث اقيمت استعراضات لفنون الخيل العربية الاصيلة وفنون تراثية وقصائد واشعار وطنية على ميدان الصافن برعاية سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن سالم العبري والي لوى وبحضور عدد من الشيوخ والاهالي من مختلف ولايات السلطنة

وقد عبر اهالي الصافن عن امتنانهم لما تحقق من انجازات شامخة خلال سنوات النهضة المباركة من خلال تقديمهم لوحات وطنية تجسدت في استعراضات شيقة لفنون الخيل ورقصات وفنون شعبية تراثية لفنون الرزحة والعازي والطارق والونة والقاء قصائد وطنية عبرت عن المناسبة المجيدة واليوم الخالد الذي اضاء باشراقته ربوع عمان من اقصاها الى اقصاها كما تم إلقاء القصائد الشعرية كما أدى عدد من الأشبال والفتيات لوحة استعراضية غنائية عبرت عن المناسبة الوطنية وفي نهاية الاحتفال قام سعادة الشيخ والي لوى بتكريم اعضاء اللجان والمشاركين في برامج وفعاليات الاحتفال .

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