شؤون البلاط السلطاني بصلالة يحتفي بيوم النهضة المباركة

ابتهاجا بيوم النهضة المباركة نظم شؤون البلاط السلطاني بصلالة احتفالية بهذه المناسبة الغالية بحضور معالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني وعدد من رؤساء الوحدات بشؤون البلاط السلطاني والموظفين وعوائلهم.

وجاءت هذه الاحتفالية لتكون عرفانًا وولاءً لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على ما تحقق على هذه الأرض الطيبة من منجزات لامست كل جوانب الحياة ، وشملت مختلف القطاعات والمجالات التنموية والبشرية لتؤكد المكانة العالية التي تجسدها مناسبة الثالث والعشرين من يوليو المجيد في نفوس العمانيين ، وما ارتبطت به من نقلة نوعية لعُمان وأهلها بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ وهدف الاحتفال إلى ربط الأجيال الحالية بهذه المناسبة وتعزيز انتمائهم وولائهم لهذا الخليج 365 العزيز من خلال استقطاب أسر الموظفين للمشاركة في فعاليات هذا الحفل البهيج الذي حرص القائمون عليه على تنويع الفقرات والبرامج المقدمة فيه لتناسب جميع الفئات بما فيها الأطفال الذي يعدون مستقبل الخليج 365.

هذا وقد شارك في الاحتفالية عدد من وحدات شؤون البلاط السلطاني ومجموعة من الموظفين من خلال مواهبهم المختلفة وقد أقيم على هامش الاحتفال ملتقى شعري استقطب الشعراء كامل البطحري وخالد سمحان وسعيد بن شميعة وسعيد الشحري وحسين المعشني وطارش قطن حيث قدم المشاركون قصائد في حب الخليج 365 والولاء للسلطان.

كما أقامت لجنة السلامة المرورية بشؤون البلاط السلطاني مدينة مرورية مصغرة للأطفال تعرفوا من خلالها على عدد من قواعد المرور ومواصفات الطريق وقد شارك في فعاليات الاحتفال العديد من الجهات كديوان البلاط السلطاني ممثلا بالمديرية العامة للخدمات الطبية والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف والهيئة العامة لحماية المستهلك.