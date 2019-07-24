مجلس الحرف العالمي يختتم تقييمه لبهلاء مدينة عالمية للحرف

أكدت رئاسة مجلس الحرف العالمي على أن بهلا بمحافظة الداخلية تُعد إحدى المدن العالمية للإبداع الحرفي حول العالم وذلك في ختام أعمال التقييم الميداني لمجلس الحرف العالمي والتي استمرت على مدي يومين اطلع خلالها على أهم المعالم والمشاريع والمنشآت الحرفية التي تشتهر بها ولاية بهلا، ويأتي ترشيح ولاية بهلاء كمدينة عالمية للحرف في إطار الجهود والأدوار الرائدة للهيئة العامة للصناعات الحرفية في التعريف بالتجربة المؤسسية للسلطنة في الحفاظ على استمرارية الحرف وتطويرها والعمل على اكتساب الأجيال الشابة مهارات الإبداع والإنتاج الحرفي المبتكر.

وخلال التقييم قام الوفد بزيارة قلعة بهلا والاطلاع على عرض متحفي لعدد من القطع الحرفية النادرة من الصناعات الفخارية والخزفية المكتشفة ببهلا وعدد من المصانع الاهلية المتخصصة في توظيف الفخاريات والخزفيات في الاستخدامات الحياتية واطلع على عروض تفصيلية لمراحل الاعداد والتوظيف النفعي والجمالي للصناعات الحرفة كما تضمنت الزيارة الميدانية للوفد الدولي من مجلس الحرف العالمي على زيارة السوق التراثي بولاية بهلا والذي يضم عددا من الصناعات الحرفية واطلع الوفد على منفذ المشروع المشترك الذي نفذته السلطنة .

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