يوليو المجد

في حياة الخليج 365 محطاتٌ خالدة، نستذكر من خلالها بداية العطاء وعطاء البداية، بها تسمو الأرواح ألقاً حين تستنهض علو الهمة وهمة العلو وهذه المناسبات تجديدٌ للعطاء وانطلاقةٌ نحو النماء وهي بمثابة المُحرك الرئيسي الذي يدفعُ الإنسان نحو استذكار الانطلاقات واستحضار العطاءات بشغف لا يعرف اليأس وهمةٌ لا تعرف الكلل وتجديدٌ لا يعرف الملل وهكذا هي الأيام الماجدة من أيام عُمان الخليج 365 وجلالة السلطان ولا تزرع الشموخ فيما مضى فحسب بل تبعث الأمل فيما هو قادم وتلك همة العُماني أينما حل وارتحل.

منذ أن كان جلالة السلطان يُراقب أحوال عُمان قبل عام 1970م كانت نظرته الثاقبة تسمو رُويداً رُويداً نحو التغيير والنظر فيما يُمكن تقديمه وعمله لهذا الخليج 365 العزيز وأهله الكرام ، فكبُرت الهمة وتوسعّت العزيمة وسمَت الإرادة نحو التجديد والعمل والعطاء والأمل، فبدأت الانطلاقة وكانت عُمان الخليج 365 حلم العطاء للإنجاز وكان السلطان الشاب الأمل القادم للتغيير.

يوم النهضة كان قَدراً لعُمان وأهلها بعث في النفس السرور ورسم في الروح الحبور، فانطلقت المسيرة تجوب مُدن وحواري عُمان دون استثناء سهلاً وجبلاً وواد واستطاع سُلطانها وقائدها أن يجوبها مُوجهاً ومُرشداً صانعاً للتغيير وقائداً للتجديد، فبدأت الحياة تتغير ملامحها في كل شبر من عُمان وبدأت المسيرة تنطلق شيئاً فشيئاً، فكان الاهتمام بالتعليم والصحة ضمن أولويات هامة لا يمكن الجدال فيها لارتباطها المباشر بفكر الإنسان وكانت الكهرباء والمياه أسبقية مهمة لارتباطها الدائم بحياة الإنسان ومن هنا بدأت المسيرة تشق طريقها نحو غايات أرحب ومجالات أوسع.

لقد كان لسياسة التدرج في فكر جلالة السلطان منذ انبلاج عصر النهضة ديمومة التنمية الشاملة الصحيحة التي درست فكر المواطن ومدى تقبّله للتغيير فاعتمد جلالته التدرج نبراساً في مسيرة التنمية سواءً فيما يتعلق بحياة المواطن الإنسان التنموية أو فيما يرتبط بفكره ومبادئه وسلوكه فكان التدرج سمة التطور التدريجي عبر الاهتمام بأولوية الأولويات التنموية في حياة الإنسان العُماني ثم تباعاً بالأولويات ذات الأهمية كما أن الانفتاح والتجديد أخذ سمة التدرج التي تفردت بها القيادة العُمانية الحكيمة لأجل ضمان حياة هانئة مُستقرة تأخذ بأولويات العصر مع عدم إغفال الجانب الحضاري لعُمان عبر العصور والأزمان.

لقد كان لاهتمام جلالة السلطان بأولويات التنمية بُعد بدأ في التشكل منذ انطلاقة يوليو المجيد عبر حراك القطاعات الهامة في الدولة كالتعليم والصحة والطرق والتنمية الاجتماعية والإسكان وتنمية المدن والولايات وصولاً لحواري عُمان وقراها لذا فإن المستقرئ بدقة لمسيرة التقدم خلال عُمر النهضة يُدرك بجلاء أن البناء سار على وتيرة مُتوازية أخذت الاهتمام بالداخل عبر البُعد التنموي الشامل القريب من المواطن وكذا بناء عُمان الخارج ذات البُعد السياسي الخالي من الصدامات والمبني على أسس الصداقة والحكمة والحوار ومن هنا إدراكٌ جلي بأن أولويات التنمية عبر خططها الخمسية كانت المحرك الأساسي للتقدم.

إن المتأمل للبناء والنماء في عُمان الخليج 365 اليوم يلحظُ بجلاء كيف سارت مسيرة التنمية في السلطنة خلال العقود الماضية وعبر سنواتها المتواصلة فهي كانت ولا تزال شاملة لم تغفل جانباً دون الآخر بل كانت ذات بُعد شمولي أسهم في رخاء الحياة الإنسانية للمواطن عبر ضمان العيش الكريم له ولأسرته وكرس سيادة القانون وبناء المؤسسات وتناغم مع شتى سبل التقدم والتطور والازدهار المستمر في الخليج 365، بل استطاعت التنمية أن تُلامس وتعالج الكثير من المعوقات والقضايا والتشريعات مع ما يُعايشه المجتمع من تطور ونماء في شتى المجالات لتبقى هذه المسيرة للأجيال ملاذا ونبراساً للعمل والعطاء وتكريس الجهود نحو التقدم والازدهار.

واليوم ونحن نعايش هذه المناسبة الوطنية الجليلة التي تكبُر في النفوس وتعلو بالهامات حق لنا جميعاً أن نفتخر بما تحقق من أمجاد على أرض الخليج 365 وأن نكون ساعد بناء للحفاظ على ما تم إنجازه طيلة سنوات النهضة المباركة التي قاد مسيرتها بكل حكمة وحنكة واقتدار حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مُتمسكين بالعادات والتقاليد مستلهمين الدروس والعبر من مسيرة العطاء والتنمية لأجل غد أفضل ومستقبل أجمل تنعم به الأجيال المتعاقبة في عُمان الأبية لتستمر مسيرة البناء والتنمية في هذا الخليج 365 العزيز نحو آفاق أرحب كما أراد لها باني مسيرتها ـ أعزه الله ـ.

سيف بن عبدالله الناعبي

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